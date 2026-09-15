16 yaşındaki kızı öldüren genç mahkemede beklenmedik şekilde beraat etti

Malezya'da okulda 16 yaşındaki sınıf arkadaşının ölümüne neden olan bir genç hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, gencin ruh sağlığını göz önünde bulundurarak cinayet suçlamasından beraatine hükmetti. BBC'nin haberine göre olay bu şekilde sonuçlandı.

Trajedi, Kuala Lumpur yakınlarındaki bir ortaokulda meydana geldi. O sırada 14 yaşında olan genç, okul tuvaletinde sınıf arkadaşı Yap Shing Syuan'a saldırdı ve kız öğrenci olay yerinde hayatını kaybetti.

Dava sürecinde savunma tarafı, gencin olaya karıştığını inkar etmedi. Ancak avukatlar, gencin çocukluğundan beri ciddi ruh sağlığı sorunları olduğunu vurguladı.

Mahkemede ifade veren uzman psikiyatrist, gence şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti. Uzman, gencin 9 yaşından beri ruhsal hastalık belirtileri ve halüsinasyon benzeri durumlar yaşadığını ifade etti.

Gencin ruh halinin pandemi döneminde ve okula döndükten sonra daha da kötüleştiği kaydedildi. Avukatlar, hastalık belirtilerini kontrol altına almak için uzun süreli tedavi ve ilaç kullanımının gerekli olduğunu belirtti.

14 Eylül'de mahkeme, genci cinayet suçlamasından beraat ettirdi. Ancak bu, gencin hemen serbest kalacağı anlamına gelmiyor. Mahkeme, toplum içinde bağımsız yaşamaya hazır olduğu tespit edilene kadar gencin psikiyatri hastanesinde tutulmasına ve tedavi edilmesine karar verdi.

Gencin ruh sağlığı düzenli olarak, muhtemelen her yıl yeniden değerlendirilecek.

Genç reşit olmadığı için kimliği Malezya yasaları gereği açıklanmadı. Dava süreci de kapalı oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Söz konusu dava Malezya'da kamuoyunun geniş ilgisini çekti. Polis daha önce sosyal medyanın gencin ruh sağlığı üzerinde etkili olabileceğini belirtmişti. Daha sonra soruşturma kapsamında bulunan bir notun internete sızması, kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.