Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS zirvesi, sadece ekonomik entegrasyon için değil, aynı zamanda dünyanın en ağır jeopolitik krizlerinden biri olan Ukrayna çatışmasını çözmek için önemli bir diplomatik platform haline geldi. İkili görüşmeler sırasında Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşerek, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi için kendi "iyi niyet" arabuluculuk hizmetlerini aktif bir şekilde teklif ettiler. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmelerin detaylarını açıklarken, Küresel Güney'in iki büyük liderinin bu konuya büyük ilgi gösterdiğini ve Putin'in bu girişimleri memnuniyetle karşıladığını resmen doğruladı.

Peki, Xi Jinping ve Modi hangi somut arabuluculuk tekliflerini sundu, Putin onlara nasıl yanıt verdi ve dünyanın bu iki güçlü devleti savaşı durdurmak için kilit bir rol oynayabilir mi?

«Soruna çözüm için iyi niyet hizmeti»: Dmitriy Peskov'un açıklaması

Kremlin Sözcüsü, Yeni Delhi'deki görüşmelerle ilgili önemli detayları açıkladı:

Modi ve Xi Jinping'in aktif ilgisi: «İkili görüşmeler sırasında Modi ve Xi, Ukrayna konusundaki düzenleme meselesine detaylı ilgi gösterdiler ve soruna çözüm bulmaya yardımcı olmak için iyi niyet hizmetlerini aktif bir şekilde teklif ettiler», dedi Peskov gazetecilere;

Putin'in olumlu tepkisi: Rusya Devlet Başkanı, iki ülke liderinin bu hazırlığını ve barışçıl girişimini içtenlikle memnuniyetle karşıladı;

Durum hakkında tam bilgi: Bildirildiğine göre Putin, Pekin ve Delhi liderlerine savaş alanındaki ve müzakereler çevresindeki gerçek durum hakkında detaylı bilgi sundu.

Yeni Delhi'deki zirve: Ukrayna konusu merkezde

BRICS platformundaki ikili görüşmelerde ana odak noktası güvenlik konularına çevriliyor:

Gündemin ana konusu: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, daha önce zirve kapsamındaki ikili görüşmelerde Ukrayna konusunun ana tartışma maddelerinden biri olacağını vurgulamıştı;

Yeni Delhi platformu: Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı bu üst düzey zirvede, çok taraflı ilişkilerle birlikte küresel çatışmaların diplomatik yollarla yatıştırılması öncelik kazandı;

Dengeli pozisyon: Hem Hindistan hem de Çin, çatışmanın başından beri tarafsız bir tutum sergileyerek diyalog ve ateşkes yanlısı bir duruş sergiliyor.

Çin ve Hindistan arabuluculuğu: Dünyanın beklediği ateşkes ihtimali

Pekin ve Delhi'nin sürece dahil olması, uluslararası siyasette yeni bir güç dengesi yaratıyor:

Küresel Güney'in liderleri: Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini ve güçlü bir ekonomiyi kontrol eden iki devletin ortak veya bağımsız arabuluculuğu, her iki taraf için de ciddi bir ağırlığa sahip;

Batı baskısına alternatif diplomasi: ABD ve Avrupa'nın tek taraflı baskısı karşısında, Asya'nın iki devi tarafından sunulan barış formatı, uzlaşmaya varmak için daha uygun bir köprü olabilir;

Müzakerelerin istikbali: Eğer Pekin ve Delhi'nin çabaları pratik bir aşamaya geçerse, sonbahar aylarında barış müzakerelerini yeniden başlatmak için gerçek bir zemin oluşma ihtimali yüksektir.

Xi Jinping ve Narendra Modi'nin Vladimir Putin ile açık diyaloğu, savaşı bitirmek ve müzakere masasına dönmek yolunda önemli bir diplomatik sinyal olarak değerlendiriliyor.

Sizce Çin ve Hindistan'ın müdahalesi ve arabuluculuğu Ukrayna'daki silahlı çatışmayı sona erdirebilir mi? Pekin ve Delhi'nin sunduğu barış şartlarını Batı ve Kiev kabul edebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik arenadaki bu son derece önemli diplomatik adımların analizini tüm yakınlarınız ve siyaset meraklıları ile paylaşın!