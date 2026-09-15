İran reddedilemez bir darbe duyurdu, Pentagon ise açıklamayı yalanlıyor

Orta Doğu'nun en hassas ve stratejik noktası sayılan Hürmüz Boğazı'ndaki durum, küresel bir enerji felaketinin eşiğine geldi. İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (KSIR), resmi bir açıklama yaparak, boğazın güneyindeki yasaklı bölgeden geçmeye çalışan büyük «El Gaia» süper tankerinin deniz mayınlarına çarptığını ve şiddetli bir patlama sonucu yandığını duyurdu. İran tarafına göre, dev gemideki yangını söndürme çabaları sonuçsuz kaldı. Ancak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Tahran'ın bu açıklamasını kesin bir dille reddederek, tankerin mayına çarpmadığını, geçen ay bir İran füzesinin isabet etmesi sonucu devre dışı kaldığını ve hafta sonu Umman kıyılarında bir drone saldırısına uğrayarak çekiciye alındığını iddia ediyor.

Çatışma tırmanmadan önce dünya petrolünün ve sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) beşte biri tam olarak bu koridordan taşınırken, artık boğazdaki gemi trafiği neredeyse durma noktasına geldi ve çok düşük seviyelere indi. Peki, Washington ile Tahran arasındaki bilgi savaşı ardında hangi gerçek yatıyor, İran'ın transit geçişi yeniden sağlamak için ABD'ye sunduğu 7 şart nedir ve yakıt fiyatları yeni rekorlar kıracak mı?

«El Gaia» süper tankerinin akıbeti: Mayın patlaması mı yoksa drone saldırısı mı?

Boğazdaki olağanüstü olayla ilgili tarafların çelişkili açıklamaları:

KSIR'ın resmi haberi: İranlı askeri yetkililer, «El Gaia» süper tankerinin boğazın güneyindeki tehlikeli yasaklı bölgeden geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarparak patladığını, gemide büyük bir yangın çıktığını ve söndürmenin imkansız olduğunu duyurdu;

Pentagon'un yalanlaması: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı bu bilgiyi sahte olarak nitelendirerek, söz konusu geminin geçen ay zaten bir İran füzesi saldırısıyla hasar gördüğünü ve hafta sonu Umman yakınlarında drone saldırısına uğrayıp bölgesel müttefikler tarafından çekilerek bölgeden çıkarıldığını vurguladı;

Bilgi çatışması: Her iki taraf da kendi pozisyonunu savunurken, boğazdaki deniz ticaret yolu tamamen tehlike altında kalmaya devam ediyor.

Dünya petrolünün yüzde 20'si tehlikede: Ticaret yolu felç oldu

Küresel ekonomi için hayati öneme sahip koridordaki kriz:

Stratejik boğazın kaybedilmesi: Gerilim tırmanmadan önce dünya petrol arzının ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yaklaşık beşte biri (yüzde 20'si) tam olarak Hürmüz Boğazı üzerinden geçiyordu;

Trafik yok denecek seviyeye indi: Askeri tehdit, yüksek sigorta maliyetleri ve saldırılar nedeniyle bu güzergahı kullanan tanker ve gaz taşıyıcı gemilerin sayısı birkaç birime kadar düştü;

Piyasadaki panik: Petrol piyasalarında hammadde tedarik zincirinin kopma riski doğdu ve yakıt ile enerji fiyatları keskin bir yükselişin eşiğinde.

Trump'ın kuşatması ve İran'ın sunduğu 7 şart

Washington ile Tahran arasındaki siyasi baskı ve ticaret mücadelesi:

Trump'ın deniz ablukası: Geçen ayın ortalarında ABD Başkanı Donald Trump boğazın gemi trafiğine açık olduğunu, ancak İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir deniz ablukası uygulandığını ilan etmişti;

Tahran'ın 7 talebi: İran devlet medyasının haberine göre, resmi Tahran arabulucular aracılığıyla Washington'a transit geçişi yeniden başlatmak için 7 kesin şart sundu;

Başarısız olan anlaşma: Her iki taraf Haziran ayında barışa giden yolu açacak bir mutabakat imzalamış olsa da, üç hafta sonra ticaret gemilerinin ateş altına alınmasıyla ilişkiler yeniden koptu ve füze saldırıları başladı;

Ekonomik izolasyon ve Arakçi'nin cevabı: Trump'ın İran'a karşı sıkı ekonomik izolasyon ve askeri güç kullanma tehdidinde bulunduğu bir dönemde, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD liderinin açıklamalarını Washington'un bu çatışmada kaybettiğini kabul etmesi olarak değerlendirdi.

Hürmüz Boğazı çevresinde giderek şiddetlenen deniz savaşı ve enerji baskısı, küresel piyasalar için yeni bir büyük kriz duvarı oluşturuyor.

Sizce Donald Trump, İran'a karşı ekonomik abluka yoluyla Tahran'ı taviz vermeye zorlayabilir mi, yoksa Hürmüz Boğazı'nın kapanması ABD ve Batı ekonomisi için daha büyük bir darbe mi olacak? «El Gaia» süper tankeri ile ilgili durumda hangi taraf doğruyu söylüyor? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya enerjisi ile petrol güvenliğini ilgilendiren bu sansasyonel makaleyi tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası olayları takip edenlerle paylaşın!