Astana'da bir bloggerla dans eden iki turist polisi görevden alındı (video)

·9·Dünya
Astana'da bir bloggerla dans eden iki turist polisi görevden alındı (video)

Kazakistan'ın başkenti Astana'da iki turist polisi, Mısırlı gezgin blogger Ahmed Haggagovich ile çektikleri video nedeniyle görevden alındı. Konuyla ilgili haberi Astana TV duyurdu.

Sosyal medyada yayılan videoda, Han Şatır alışveriş ve eğlence merkezi yakınında polis üniformalı iki memurun blogger ile birlikte dans ettiği görülüyor. Videonun bir bölümünde blogger, memurlardan birini kucağına alıp döndürüyor.

Videonun yayılmasının ardından Astana Emniyet Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, memurların görev esnasında hizmet etiğini ve polis memurlarına yönelik davranış kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine her iki memurun da emniyet teşkilatıyla ilişiği kesildi.

Emniyet Müdürlüğü, memurların görev sırasında ve üniformalı olduklarında profesyonel mesafeyi korumaları ve belirlenen davranış kültürüne uymaları gerektiğini vurguladı.

AstanaEmniyet MüdürlüğüAhmed HaggagovichHan ŞatırTurist Polisi
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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