Pentagon yörünge saldırı sistemlerine sahip olduğunu kabul etti: "Altın Kubbe" ne zaman devreye girecek?

Küresel askeri rekabet ve silahlanma yarışı, dünya yüzeyini aşarak resmen açık uzay boşluğuna taşındı. ABD Hava Kuvvetleri (USAF) Bakanı Frank Kendall, Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği'ne yaptığı konuşmada, Pentagon'un birliklerini düşman tehditlerinden korumak için yeterli miktarda uzay kontrol silahına sahip olduğunu açıkça belirtti. "Politico" haberine göre, resmi Washington, yörüngedeki bu özel sistemler aracılığıyla herhangi bir rakip saldırısını uzayda bertaraf etme gücüne ulaştı. Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan ve toplam maliyeti yaklaşık 175 milyar dolar olarak tahmin edilen dev "Altın Kubbe" (Golden Dome) füze savunma sistemi kapsamındaki uzay segmentiyle yakından ilişkilidir.

Kara, deniz ve yörünge silahlarını içeren bu çok katmanlı savunma kalkanının, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar tam olarak devreye alınması planlanıyor. "CNN" televizyonunun haberine göre, bu süper sistemin ilk büyük testlerinin 2028 yılının sonuna doğru yapılması hedefleniyor. Peki, Pentagon'un "yörünge silahı" aslında nasıl çalışıyor, 175 milyar dolarlık "Altın Kubbe" projesi kime karşı yöneltildi ve uzaydaki yeni savaş tehdidi dünya güvenliğini nasıl değiştirecek?

"Yörüngede kontrol silahı var": Frank Kendall'ın sansasyonel açıklaması

ABD askeri liderliğinin uzaydaki savunma yeteneklerine ilişkin açıklamasının detayları:

Yörünge savunma sistemlerinin varlığı: Frank Kendall, ABD Hava ve Uzay Kuvvetleri Derneği kürsüsünden: "Artık ABD, yörüngedeki silahlı kuvvetlerini düşmanlardan koruyabilecek uzay kontrol silahına sahiptir" şeklinde resmi bir duyuru yaptı;

Yeterli cephanelik: Pentagon, uzaydaki uyduların ve askeri yörünge modüllerinin, yerdeki birlikleri her türlü füze veya uzay saldırısından korumak için yeterli miktarda konuşlandırıldığını vurguladı;

Stratejik dönüm noktası: Bu resmi itiraf, ABD'nin uzayı sadece istihbarat ve iletişim alanı olarak değil, aktif bir askeri savunma ve savaş alanı olarak görmeye başladığını doğruluyor.

175 milyar dolarlık "Altın Kubbe": Donald Trump'ın süper kalkanı

ABD'nin gelecekteki savunma mimarisi:

Tarihi mega proje: ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin füze savunmasını yeni bir seviyeye taşıyacak "Altın Kubbe" sisteminin genel mimarisinin onaylandığını ve proje maliyetinin 175 milyar dolar olduğunu açıkladı;

Üç katmanlı engel: "Altın Kubbe", karadaki üsleri, denizdeki savaş gemilerini ve açık uzaydaki yörünge silahları kümesini tek bir komuta merkezinde birleştiriyor;

İkinci dönem sonuna kadar görev: Başkan Trump, bu sistemin ikinci başkanlık dönemi bitmeden tam olarak muharebe görevine hazır hale getirilmesini kesin bir dille talep ediyor;

2028'deki büyük test: "CNN" kaynaklarının açıkladığına göre, sistemin tüm bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek ilk küresel uygulamalı testlerin 2028 yılının sonunda yapılması planlanıyor.

Uzay silahlanma yarışı: Yeni bir dünya savaşı tehdidi mi?

Yörüngedeki yeni teknolojiler ve jeopolitik çatışma analizi:

Uydu savaşı: Uzaydaki lazerler, kinetik silahlar ve elektronik harp sistemleri, rakip devletlerin hipersonik füzelerini uzayda yok etmek üzere özelleştirilmiştir;

Rusya ve Çin'e yanıt: Washington'un uzaya bu ölçekte yatırım yapması, Pekin ve Moskova'nın hipersonik silahlarına ve uzay programlarına doğrudan bir yanıt olarak değerlendiriliyor;

Uluslararası uzay anlaşmalarının kaderi: Yörüngeye silah yerleştirmenin yaygınlaşması, 1967 tarihli temel Uzay Anlaşması kurallarını şüpheye düşürerek uzayı yeni bir askeri çatışma sahasına dönüştürme riski taşıyor.

ABD Hava Kuvvetleri liderinin bu açıklaması ve 175 milyar dolarlık projenin hızlandırılması, insanlığın 21. yüzyılda dünya dışı silahlanmanın yeni ve tehlikeli bir dönemine girdiğini gösteriyor.

Sizce uzaya yörünge silahlarının yerleştirilmesi ve 175 milyar dolarlık "Altın Kubbe" projesi dünya güvenliğini garanti altına mı alacak, yoksa aksine uzayda yeni bir küresel savaş riskini daha da mı artıracak? Açık uzayın askeri bir poligona dönüşmesi insanlık için ne gibi sonuçlar doğurabilir? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve askeri bilim ile uzay teknolojileri hakkındaki bu özel makaleyi tüm arkadaşlarınızla paylaşın!