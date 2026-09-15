Alvaro Morata, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördü

İspanya milli takımının eski kaptanı Alvaro Morata, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or'u kazanmayı hak ettiğini belirtti. Deneyimli forvet, genç takım arkadaşının sahadaki performansını ve Avrupa futbolundaki etkisini övdü. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, Milan forveti Alvaro Morata, Cadena COPE'ye verdiği röportajda dünyanın en iyi futbolcusu adayları hakkında görüşlerini paylaştı. Milli takımdan arkadaşı Lamine Yamal'ın yaşına göre olağanüstü bir olgunluğa sahip olduğunu özellikle vurguladı.

Genç yetenek ve profesyonel yaklaşım

Morata'ya göre, genç İspanyol futbolcu en büyük övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Deneyimli forvet, Yamal'ı Rodri, Khvicha Kvaratskhelia ve Kylian Mbappe gibi dünyanın önde gelen yıldızlarıyla aynı seviyeye koydu.

Ayrıca Morata, genç kanat oyuncusunun antrenmanlardaki bitmek bilmeyen çalışkanlığının ve profesyonel tutumunun birçok kişi tarafından gözden kaçırıldığını belirtti. Ona göre Yamal, maçları analiz etme ve hazırlanma konusunda sanıldığından çok daha zeki ve çalışkan.

Tarihi sonuçlar ve gelecek

İki futbolcu ilk kez Eylül 2023'te Gürcistan'a karşı oynanan maçta birlikte sahaya çıkmıştı. O maçta Yamal milli takımdaki ilk golünü atarken, Morata hat-trick yapmıştı. O günden bu yana milli takım formasıyla 15 maçta birlikte görev aldılar.

Bugüne gelindiğinde, Barcelona altyapısından yetişen oyuncu hanesine sekiz büyük başarı yazdırdı. Bunlar arasında 2024-2025 sezonunda kazanılan yerel kupa zaferleri de bulunuyor. Ayrıca Yamal, Euro 2024 ve UEFA Uluslar Ligi'nde zafere ulaşarak uluslararası arenada en prestijli ödülleri kazanan tarihteki en genç futbolcu oldu.

Belirtilenlere göre, 2024 Ballon d'Or kazananı 28 Ekim'de Paris'te düzenlenecek törenle açıklanacak. Yamal'ın 30 kişilik aday listesinde yer alması, onun bu prestijli ödül için ana adaylardan biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.