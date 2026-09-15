Zhuque-2 roketi on uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdi

Çinli özel havacılık ve uzay şirketi LandSpace, Zhuque-2 adlı modernize edilmiş taşıyıcı roketini bir başka başarılı uçuş için fırlattı. ixbt.com'un haberine göre, 15 Eylül günü yerel saatle 14:26'da Dunfeyn ticari uzay üssünden gerçekleştirilen bu fırlatma sırasında aynı anda on uydu başarıyla yörüngeye taşındı. Bu önemli adım, Çin ticari kozmonotiği için büyük internet uydu takımlarının kitlesel olarak oluşturulması yolunda yeni bir aşama başlattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Fırlatılan tüm uzay araçları belirlenen yörüngelerine yerleşerek, geniş bant uydu ağı oluşturmayı hedefleyen Qianfan sisteminin 19. kutup grubuna katıldı. Bu uçuş, Zhuque-2 ailesinin dokuzuncu başarılı girişimi oldu. Ancak bu örnek, roketin ilk kez büyük ölçekli internet uydu takımlarını toplu halde yerleştirmek için kullanılması nedeniyle tarihi bir öneme sahiptir.

Metan teknolojisinin üstünlüğü ve tarihi önemi

Zhuque-2 roketinin en temel teknolojik özelliği, sıvı yakıtla çalışan motorlara, daha doğrusu metan ve oksijen karışımıyla hareket etmesine dayanmasıdır. Bu roket, 2023 yılında dünyada metan enerjili bir sistemle yörüngeye başarıyla ulaşan ilk roket olmuş ve böylece birçok Amerikalı rakip projeyi geride bırakmıştı.

Günümüzde LandSpace şirketi, modernize edilmiş Zhuque-2 roketini kademeli olarak düzenli ticari işletim moduna geçirmektedir. Bu durum, Çin'in uzay hizmetleri pazarındaki konumunu daha da güçlendirmekte ve küresel rekabette ön sıralarda yer almasına zemin hazırlamaktadır.

Gelecek planları ve yeni gelişmeler

Mevcut uçuşların yanı sıra, şirket uzmanları gelecekte daha büyük olanroketini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Yeni projenin kısmen yeniden kullanılabilir bir yapıya sahip olması beklenmektedir.

Şu anda Zhuque-3 için ilk aşamayı geri döndürme ve tekrar kullanma teknolojilerinin test süreçleri başlatılmıştır. Bu inovasyonların hayata geçirilmesi, gelecekte uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürecek ve büyük uydu takımlarını yerleştirmek için gereken fırlatma sıklığını artıracaktır.