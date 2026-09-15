İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Rim'in kız kardeşi doğdu — baba, kızına merhum kardeşinin ismini verdi

Gazze Şeridi'nde 2023 yılında hayatını kaybeden üç yaşındaki Rim Ali Badvan'ın ailesinin bir kız çocuğu daha dünyaya geldi. Baba Ali Badvan, bebeğe Rim ismini verdi. Böylece merhum kızının ismi ailede bir kez daha yankılandı.

Rim, 2023 yılının Kasım ayında kardeşi Tarık ile birlikte hayatını kaybetmişti. O sırada yaklaşık üç yaşındaydı.

Rim'in dedesi Halid Nabhan'ın torununu sevgiyle "ruhunun ruhu" olarak adlandırdığı video, daha önce sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

"Rim" ismi artık ailede yeni doğan kız bebekle yaşamaya devam edecek.

Ali Badvan, yeni doğan kızına merhum çocuğunun ismini vererek onun hatırasını yaşatmak istediğini belirtti.

Bu karar, ailenin yaşadığı ağır kayıptan sonra çocuklarının ismini unutmamak ve hatırasını nesiller boyu koruma arzusunu yansıtıyor.