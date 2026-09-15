Xiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttı

·2·Teknoloji
Xiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttı

Xiaomi markası, giyilebilir teknoloji ürün yelpazesini genişleterek kompakt ve hafif tasarıma sahip Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatleri için ön siparişleri almaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, klasik kol saati tarzında tasarlanan bu cihaz, zarif görünümü ve modern özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı saatin temel avantajlarından biri boyutları ve ağırlığıdır. Cihaz sadece 36 gram ağırlığında olup kasa kalınlığı 0,99 santimetredir. Dış görünüşü itibarıyla model, beyaz seramik çerçeve ve 24 kenarlı elmas kesim kurma kolu ile donatılmış olup bu da ona oldukça çekici bir görünüm kazandırıyor.

Teknik özellikler ve Xiaomi HyperOS

Cihaz, Xiaomi HyperOS işletim sistemi ile çalışmaktadır. Yazılım, kullanıcılara günlük yaşamda ve spor aktivitelerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle sistem; fiziksel aktivite önerileri sunma, kalori takibi yapma ve kadınlar için önemli olan adet döngüsünü izleme imkanına sahiptir.

Ayrıca saatte, yüksek ultraviyole radyasyon seviyeleri hakkında uyarı veren bir fonksiyon da mevcuttur. Bu özellik, açık havada koşu, yürüyüş veya çeşitli egzersizler sırasında sağlığı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

Pil ömrü ve pazardaki konumu

Teknoloji meraklılarını sevindirecek bir diğer nokta ise pil ömrünün uzunluğudur. Üreticilerin belirttiğine göre, Xiaomi Watch S5 41mm tek bir şarjla 14 güne kadar kesintisiz çalışabilmektedir. Bu durum, kullanıcıları saati her gün şarj etme zahmetinden kurtarmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, bu küçük versiyonla birlikte Xiaomi REDMI Buds 8S kablosuz kulaklıkları için de ön siparişler açılmış olup satışlarının 22 Eylül'de başlaması planlanmaktadır. Küçük boyutlu Watch S5 41mm saatlerinin, Xiaomi 18 Pro amiral gemisi serisiyle aynı dönemde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce ise bu serinin daha büyük olan 46 mm'lik versiyonu satışa sunulmuştu.

XiaomiAkıllı SaatXiaomi Watch S5GadgetTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Xiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduXiaomi 18 Pro tasarımı ve temel değişiklikleri resmen duyurulduBugün, 12:54Xiaomi, Redmi TV A Pro 2027 serisini tanıttıXiaomi, Redmi TV A Pro 2027 serisini tanıttıBugün, 11:53Korean Air uçuşlarında ücretsiz Starlink interneti başladıKorean Air uçuşlarında ücretsiz Starlink interneti başladıBugün, 10:52ABD uzayı kontrol etmek için yörünge silahına sahip olduğunu açıkladıABD uzayı kontrol etmek için yörünge silahına sahip olduğunu açıkladıBugün, 10:22Yeni iPhone Duo ekranındaki sıra dışı sorun ortaya çıktıYeni iPhone Duo ekranındaki sıra dışı sorun ortaya çıktıBugün, 09:58PPX araçları hareket halindeyken yüzleri tanıyabiliyor: bu teknoloji nasıl çalışıyor?PPX araçları hareket halindeyken yüzleri tanıyabiliyor: bu teknoloji nasıl çalışıyor?Bugün, 07:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
Çin balık görünümlü robot geliştirdi: Sualtında yeni bir dönem başlayabilir (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü