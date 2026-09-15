Xiaomi yeni Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatini tanıttı

Xiaomi markası, giyilebilir teknoloji ürün yelpazesini genişleterek kompakt ve hafif tasarıma sahip Xiaomi Watch S5 41mm akıllı saatleri için ön siparişleri almaya başladı. ixbt.com'un haberine göre, klasik kol saati tarzında tasarlanan bu cihaz, zarif görünümü ve modern özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı saatin temel avantajlarından biri boyutları ve ağırlığıdır. Cihaz sadece 36 gram ağırlığında olup kasa kalınlığı 0,99 santimetredir. Dış görünüşü itibarıyla model, beyaz seramik çerçeve ve 24 kenarlı elmas kesim kurma kolu ile donatılmış olup bu da ona oldukça çekici bir görünüm kazandırıyor.

Teknik özellikler ve Xiaomi HyperOS

Cihaz, Xiaomi HyperOS işletim sistemi ile çalışmaktadır. Yazılım, kullanıcılara günlük yaşamda ve spor aktivitelerinde yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle sistem; fiziksel aktivite önerileri sunma, kalori takibi yapma ve kadınlar için önemli olan adet döngüsünü izleme imkanına sahiptir.

Ayrıca saatte, yüksek ultraviyole radyasyon seviyeleri hakkında uyarı veren bir fonksiyon da mevcuttur. Bu özellik, açık havada koşu, yürüyüş veya çeşitli egzersizler sırasında sağlığı korumak açısından büyük önem taşımaktadır.

Pil ömrü ve pazardaki konumu

Teknoloji meraklılarını sevindirecek bir diğer nokta ise pil ömrünün uzunluğudur. Üreticilerin belirttiğine göre, Xiaomi Watch S5 41mm tek bir şarjla 14 güne kadar kesintisiz çalışabilmektedir. Bu durum, kullanıcıları saati her gün şarj etme zahmetinden kurtarmaktadır.

Hatırlatmak gerekirse, bu küçük versiyonla birlikte Xiaomi REDMI Buds 8S kablosuz kulaklıkları için de ön siparişler açılmış olup satışlarının 22 Eylül'de başlaması planlanmaktadır. Küçük boyutlu Watch S5 41mm saatlerinin, Xiaomi 18 Pro amiral gemisi serisiyle aynı dönemde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Daha önce ise bu serinin daha büyük olan 46 mm'lik versiyonu satışa sunulmuştu.