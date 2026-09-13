Erişte kutusundan canlı fare yavrusu çıktı: Müşteri şokta

Çin'in Hong Kong şehrinde yemek yiyen bir müşteri, paket servis olarak sipariş ettiği eriştenin içinde çok garip ve korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kadın, yemeğin içinde yeni doğmuş, tüyleri henüz çıkmamış bir fare yavrusunun hareket ettiğini söyledi.

Gözleri henüz açılmaya başlayan minik canlının satay sosu içinde ayaklarını hareket ettirdiği kısa video sosyal medyada yayıldı ve kısa sürede geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Konuyla ilgili “Need To Know” haber yaptı.

Müşteri — yerel basında Bayan Shum olarak anılan kadın — 7 Eylül Pazartesi günü Hong Kong'daki restoranlardan birinden 44 Hong Kong doları, yani 4,20 sterlin değerinde bir öğle yemeği menüsü satın aldı.

Bu menüde satay soslu dana etli pirinç eriştesi, jambon ve yumurtadan yapılmış omlet ile bir içecek bulunuyordu.

Bayan Shum yemeği yerel bir emlak şirketindeki çalışma masasına götürüp erişte kabını açtığında, sosun içinde bir şeylerin hareket ettiğini gördü. Daha yakından baktığında ise bunun çok küçük bir fare yavrusu olduğunu fark etti.

Hemen kabın kapağını kapattı, bir daha açmadı ve gıda güvenliğinden sorumlu kurumlara başvurdu.

Uzmanlar soruşturma başlattı

Bayan Shum kabı kapalı tutarak Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na şikayette bulundu. Müfettişler yemeği inceleme için aldı ve restoran hakkında soruşturma başlattı.

Departman yetkilisi, restoran mutfağının bazı bölümlerindeki hijyen koşullarının “yetersiz” olduğunu belirtti. Yetkililer, restoranın faaliyetlerine ilişkin kurallar çerçevesinde işlem başlattı.

Ayrıca yemeğin hazırlanması, paketlenmesi, saklanması ve müşteriye teslim edilmesine kadar geçen tüm aşamalar inceleniyor.

Ancak yetkililer, sosyal medyada yayılan video üzerinden hemen bir sonuca varılmaması gerektiğini vurguladı. Fare yavrusunun kaba ne zaman ve nasıl girdiği henüz belli değil.

Restoran sahibi olaydan dolayı şaşkın

Restoran sahibi yerel kaynaklarda Mike ismiyle biliniyor. Yaşanan olaydan dolayı “şokta” olduğunu ve böyle bir duruma inanmanın zor olduğunu söyledi.

Restoranın bir yıldan biraz fazla süredir faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar bu tür şikayetler almadıklarını belirtti.

Mike'a göre, yemekteki dana eti yüksek sıcaklıkta pişiriliyor. Bu nedenle bu kadar küçük bir canlının yemeğin içinde canlı kalması ona mantıksız geliyor.

Restoran sahibi ayrıca mutfağın her ay derinlemesine temizlendiğini, haşere kontrolünün ise ayda iki kez yapıldığını ifade etti. Olaydan sonra restoran bir kez daha temizlendi ve dezenfekte edildi.

Restoran çalışanı Bayan Ng ise paket servisleri birden fazla kişinin hazırladığını belirtti. Bu nedenle kabı tam olarak kimin kapatıp siparişi hazırladığını tespit etmek kolay değil.

Şu anda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.