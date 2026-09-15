Rodri neden Barcelona'nın kaptanları arasına dahil edilmedi?

Büyük başarılarla Barcelona kadrosuna katılan deneyimli orta saha oyuncusu Rodri, takımın resmi kaptanlar listesinin dışında kaldı. Bu durum birçok kişide şaşkınlık yaratsa da, Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick ve soyunma odasındaki iç kuralların kendine has kriterlere dayandığını gösterdi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

The Athletic'in haberine göre Barcelona, 2026/27 sezonu için beş kaptanını resmen açıkladı. Geleneksel olarak teknik direktör Hansi Flick, Raphinha ve Pedri'yi doğrudan ana liderler olarak atadı. Geriye kalan üç yer için ise takım içinde bir oylama süreci gerçekleştirildi.

Oylama sonuçlarına göre Eric Garcia, Frenkie de Jong ve 19 yaşındaki Lamine Yamal kaptanlık statüsüne layık görüldü. Özellikle genç yetenek Lamine Yamal'ın bu gruba dahil edilmesi ve Manchester City'den gelen Rodri'nin dışarıda kalması, taraftarlar ve uzmanlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Kaptanlık için deneyim değil, kulüpteki kıdem önemli

Rodri dünya şampiyonu unvanına sahip olmasına ve 76,5 milyon Euro karşılığında Katalan kulübüne katılmasına rağmen, takımın iç tüzüğüne göre kaptanlar esas olarak kulüpteki kıdeme ve personelle çalışma süresine göre belirleniyor. Lamine Yamal üç sezondur A takımda forma giyerken, Rodri Camp Nou'ya Temmuz-Ağustos aylarında gelmişti.

Resmi pazı bandına sahip olmasa da Rodri'nin takımdaki etkisi hissedilmeye başlandı. Teknik direktör Hansi Flick, Valencia ile oynanan maçın ardından deneyimli futbolcunun performansını övdü. Flick, Rodri'nin hem sahada hem de saha dışında takıma yapı kazandırdığını ve oyunu organize ettiğini belirtti.

Ayrıca Rodri, liderlik özelliklerini saha dışında da çoktan gösterdi. Valencia maçında takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye söylediklerinin yayına yansımasının ardından futbolcu, hemen Valencia kaptanı Jose Gaya'yı arayarak özür diledi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyetin ardından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Kulüp iç kaynaklarına göre Rodri, şu anda genç ön libero Marc Bernal için önemli bir mentorluk görevi üstleniyor. Feyenoord ve Levante maçlarında birlikte sahaya çıkarak deneyimlerini paylaşan Rodri, resmi kaptan olmasa da takımın gerçek bir lideri haline geliyor.