Samsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldı

·5·Teknoloji
Samsung Galaxy S26 FE Hindistan'da tanıtıldı

Samsung, yeni amiral gemisi cihaz serisini genişleterek bütçe dostu Galaxy S26 FE akıllı telefonunun Hindistan pazarındaki fiyatını ve temel teknik özelliklerini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, merakla beklenen bu cihaz kullanıcılara yalnızca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanına sahip tek bir versiyonla sunulacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hindistan pazarında bu akıllı telefonun fiyatı 80.000 rupi veya yaklaşık 835 ABD doları olarak belirlendi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı konfigürasyona sahip cihaz ABD pazarında 800 dolardan satışa sunulmuştu. Kullanıcılara Pistachio (fıstık yeşili), Blueberry (mavi) ve Graphite (grafit) olmak üzere üç özel renk seçeneği sunuluyor.

Yeni Galaxy S26 FE'nin satışlarının bu yılın 18 Eylül tarihinden itibaren başlaması planlanıyor. Cihaz, Samsung'un resmi çevrimiçi mağazası, büyük pazar yerleri ve ülkedeki seçkin perakende zincirleri aracılığıyla satın alınabilecek.

Ekran ve performans özellikleri

Akıllı telefon, önceki nesillere göre önemli iyileştirmeler içeriyor. Özellikle 6,7 inç diyagonal boyutunda modern bir Dynamic AMOLED 2X ekran ile donatılmış durumda. Ekran, FHD+ çözünürlüğü destekliyor, 120 Hz yenileme hızında çalışıyor ve 1900 nit tepe parlaklığı ile güneş ışığında bile mükemmel bir görünürlük sağlıyor.

Cihazın yüksek performansı, modern 3 nanometrelik Exynos 2500 işlemcisi tarafından sağlanıyor. Bu çip, sadece günlük görevleri değil, aynı zamanda kaynak tüketen ağır uygulamaları ve oyunları da sorunsuz bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanıyor.

Kamera ve pil kapasitesi

Fotoğrafçılık özellikleri de göz ardı edilmemiş. Akıllı telefon, optik görüntü sabitleme (OIS) sistemine sahip 50 megapiksellik bir ana kamera modülü ile geliyor. Ayrıca arka panelinde 12 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 3x optik ile 30x birleşik yakınlaştırma imkanı sunan 8 megapiksellik bir telefoto kamera bulunuyor.

Cihaz, uzun süreli kullanım için 4900 mAh kapasiteli bir batarya ile destekleniyor. Batarya, 45 W kablolu ve 15 W kablosuz şarj teknolojileriyle hızlı bir şekilde doldurulabiliyor. Gövde, IP68 standardına uygun olarak su ve toza karşı dayanıklıdır.

Yazılım tarafında Samsung, kullanıcılara uzun vadeli bir kararlılık garantisi veriyor. Akıllı telefon kutudan çıktığı anda Android 17 tabanlı modern One UI 9 arayüzü ile çalışıyor. En önemlisi, üretici bu model için yedi nesil işletim sistemi güncellemesi ve yedi yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı taahhüt ediyor.

SamsungGalaxy S26 FEAndroid 17Exynos 2500Akıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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