Erling Haaland Manchester derbisinde rekor kırdı

·4·Spor
Erling Haaland Manchester derbisinde rekor kırdı

Erling Haaland, Premier Lig'deki Manchester derbilerinde en çok gol atan oyuncu unvanını kazanarak Manchester City'deki efsanevi statüsünü daha da pekiştirdi. Goal.com'un haberine göre, Norveçli forvet, Old Trafford'daki kritik galibiyet öncesinde bu rekordan haberdar olduğunu ve hedefinin bu olduğunu itiraf etti. Goal.com'un haberi şöyle.

İki ezeli rakip arasındaki 199. karşılaşmada 26 yaşındaki forvet yine takımının kahramanı oldu. 60. dakikada attığı belirleyici golle, Enzo Maresca yönetiminde 10 kişi kalan Manchester City'ye zorlu ve önemli bir galibiyet getirdi.

Bu golün ardından Haaland, Kırmızı Şeytanlar'ın kalesine sadece 8 lig maçında 9 gol atmayı başardı. Böylece, Manchester United efsanesi Wayne Rooney ve City efsanesi Sergio Agüero arasında paylaşılan 8 gollük rekoru geride bıraktı.

Tarihi sonuç ve maç detayları

Norveçli golcü, rekorla ilgili bilginin aklının bir köşesinde olduğunu gizlemedi. Maç sırasında motivasyonundan bahsederken, bu karşılaşmanın ne kadar özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Bu rekoru önceden biliyordum, okumuştum, bu yüzden aklımdaydı,” dedi golcü oyuncu. “Bununla gurur duyuyorum. Tüm verilerin de gösterdiği gibi, bu maçın ne kadar özel olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Galibiyeti getiren gol, futbolcunun fiziksel hazırlığını ve zihinsel keskinliğini gösterdi. Birkaç dakikalık yoğun baskının ardından ceza sahasında boş bir alan bulan Haaland, savunmacılara şans tanımadı. VAR tarafından yapılan üç dakikalık incelemenin ardından gol geçerli sayıldı.

İçgüdü ve taraftarlarla bağ

Haaland'a göre başarıları fazla düşünmenin değil, saf içgüdülerin bir sonucu. Temel amacı topu ağlara göndermek ve kalecinin kurtaramayacağı kadar isabetli bir vuruş yapmak.

İstatistiklerin ötesinde, forvet oyuncusu Borussia Dortmund'dan transfer olduğundan beri Manchester City taraftarlarıyla kurduğu duygusal bağdan da övgüyle bahsetti. Derbi atmosferini çok beğendiğini ve taraftarlarla olan etkileşimden keyif aldığını belirtti.

Erling HaalandManchester CityManchester UnitedPremier LigFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rodri neden Barcelona'nın kaptanları arasına dahil edilmedi?Rodri neden Barcelona'nın kaptanları arasına dahil edilmedi?Bugün, 13:51Alvaro Morata, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördüAlvaro Morata, Lamine Yamal'ı Altın Top'a layık gördüBugün, 13:15Alan Mozo, Lionel Messi ve Inter Miami'ye gözdağı verdiAlan Mozo, Lionel Messi ve Inter Miami'ye gözdağı verdiBugün, 13:11Lamine Yamal: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan korkmak korkaklıktırLamine Yamal: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan korkmak korkaklıktırBugün, 12:59Ezequiel Lavezzi depresyon ve Lionel Messi'nin desteği hakkında konuştuEzequiel Lavezzi depresyon ve Lionel Messi'nin desteği hakkında konuştuBugün, 12:10Jorge Mendes, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyisi ilan ettiJorge Mendes, Lamine Yamal'ı dünyanın en iyisi ilan ettiBugün, 11:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev maçı sonrası
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Manchester derbisi öncesi City taraftarları arasında büyük tartışma: Husanov mu, Nunes mi?
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?
Abdukodir Khusanov, Manchester City formasıyla Porto maçında nasıl bir performans sergiledi?