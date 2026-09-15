Erling Haaland Manchester derbisinde rekor kırdı

Erling Haaland, Premier Lig'deki Manchester derbilerinde en çok gol atan oyuncu unvanını kazanarak Manchester City'deki efsanevi statüsünü daha da pekiştirdi. Goal.com'un haberine göre, Norveçli forvet, Old Trafford'daki kritik galibiyet öncesinde bu rekordan haberdar olduğunu ve hedefinin bu olduğunu itiraf etti. Goal.com'un haberi şöyle.

İki ezeli rakip arasındaki 199. karşılaşmada 26 yaşındaki forvet yine takımının kahramanı oldu. 60. dakikada attığı belirleyici golle, Enzo Maresca yönetiminde 10 kişi kalan Manchester City'ye zorlu ve önemli bir galibiyet getirdi.

Bu golün ardından Haaland, Kırmızı Şeytanlar'ın kalesine sadece 8 lig maçında 9 gol atmayı başardı. Böylece, Manchester United efsanesi Wayne Rooney ve City efsanesi Sergio Agüero arasında paylaşılan 8 gollük rekoru geride bıraktı.

Tarihi sonuç ve maç detayları

Norveçli golcü, rekorla ilgili bilginin aklının bir köşesinde olduğunu gizlemedi. Maç sırasında motivasyonundan bahsederken, bu karşılaşmanın ne kadar özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

“Bu rekoru önceden biliyordum, okumuştum, bu yüzden aklımdaydı,” dedi golcü oyuncu. “Bununla gurur duyuyorum. Tüm verilerin de gösterdiği gibi, bu maçın ne kadar özel olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Galibiyeti getiren gol, futbolcunun fiziksel hazırlığını ve zihinsel keskinliğini gösterdi. Birkaç dakikalık yoğun baskının ardından ceza sahasında boş bir alan bulan Haaland, savunmacılara şans tanımadı. VAR tarafından yapılan üç dakikalık incelemenin ardından gol geçerli sayıldı.

İçgüdü ve taraftarlarla bağ

Haaland'a göre başarıları fazla düşünmenin değil, saf içgüdülerin bir sonucu. Temel amacı topu ağlara göndermek ve kalecinin kurtaramayacağı kadar isabetli bir vuruş yapmak.

İstatistiklerin ötesinde, forvet oyuncusu Borussia Dortmund'dan transfer olduğundan beri Manchester City taraftarlarıyla kurduğu duygusal bağdan da övgüyle bahsetti. Derbi atmosferini çok beğendiğini ve taraftarlarla olan etkileşimden keyif aldığını belirtti.