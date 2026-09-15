Türkiye'de Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı

Türkiye'nin Antalya iline bağlı Alanya ilçesinde 58 yaşındaki bir İngiliz turist, otelde yaşanan bir tartışmanın ardından tutuklandı. Haberi The Sun duyurdu.

Olayın 9 Eylül günü otel girişinde meydana geldiği bildirildi. Turist, otel çalışanlarıyla tartışmaya girdi. Tartışma sırasında, girişte asılı olan Türk bayrağına tükürdüğü iddia edildi. Bunun üzerine otel personeli polise haber verdi.

Polis, İngiliz turisti gözaltına alarak Alanya Adliyesi'ne sevk etti. Mahkeme, şahsın tutuklanmasına karar verdi. Turist, devlet egemenlik sembollerine hakaret etmekle suçlanıyor.

Türk yasalarına göre, devlet sembollerine hakaret etmekten suçlu bulunan bir kişi üç yıla kadar hapis cezası alabilir. Turistin suçu mahkeme tarafından henüz kesinleşmiş değil.