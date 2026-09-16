“Sadece 4 maç ve utanç verici bir veda!”: Bologna, Domenico Tedesco'nun görevine son verdi

·8·Spor
“Sadece 4 maç ve utanç verici bir veda!”: Bologna, Domenico Tedesco'nun görevine son verdi

İtalya Serie A'da yeni sezon henüz başlamış olmasına rağmen, ilk sansasyonel ve erken teknik direktör ayrılığı resmen gerçekleşti. Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bologna yönetimi takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine son verme kararı aldı. 39 yaşındaki Alman çalıştırıcı, büyük umutlarla 9 Haziran'da takımın başına getirilmişti ancak İtalya'daki macerası inanılmaz derecede kısa ve başarısız geçti. Tedesco, İtalya liginde takımın başında sadece dört maça çıkabildi.

Bu 4 karşılaşmada Bologna tek bir galibiyet bile alamadı: üç mağlubiyet ve bir beraberlik. En kötüsü ise, kaybedilen üç maçta takımın rakip fileleri hiç havalandıramamış olmasıydı. Taraftarların yoğun tepkisi ve takımın hücum hattındaki kriz, yönetimin sabrını taşırdı. Peki, daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli isim Serie A'da neden bu kadar çabuk başarısız oldu, Bologna'nın hücum hattını ne felç etti ve kulüp şimdi hangi teknik direktöre güvenecek?

“4 maç, 0 galibiyet ve 0 gol”: Felaket bir başlangıç istatistiği

Domenico Tedesco'nun Bologna'daki kısa kariyerinden rakamlar:

  • Haziran ayındaki atama: Alman çalıştırıcı, büyük hedeflerle 9 Haziran tarihinde takımın başına geçmişti;

  • Sadece 4 karşılaşma: Teknik direktör, yeni sezonda Serie A kapsamında takımı sadece 4 maçta yönetti;

  • Hücumda tam kriz: Oynanan dört maçın üçünde takım rakiplerine boyun eğdi ve bu maçların hiçbirinde tek bir gol bile atamadı;

  • Tek puan: Tedesco yönetiminde kulüp sadece bir kez berabere kalarak 1 puan toplayabildi.

Fenerbahçe sonrası kısa durak: Tedesco nerede hata yaptı?

Alman teknik direktörün taktiksel başarısızlığının nedenleri:

  • Türkiye kariyeri: Bologna'ya gelmeden önce Tedesco, Türkiye'nin dev kulübü Fenerbahçe'yi çalıştırarak önemli bir deneyim kazanmıştı;

  • İtalyan futbolunun talepleri: Teknik direktörün uyguladığı taktik dizilişler ve yüksek pres, Serie A'nın sağlam ve disiplinli savunmasına karşı tamamen etkisiz kaldı;

  • Soyunma odasındaki baskı: Hızlı sonuç alamamak ve gol kısırlığı, futbolcuların teknik direktörün fikirlerine olan inancının sönmesine yol açtı.

Yönetimin sert kararı: Yeni kurtarıcı kim olacak?

Kulüpteki durum ve beklenen adımlar:

  • Muhabir onayı: Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre, kulüp yönetimi durum daha da kötüleşmeden ve takım puan tablosunun dibine demir atmadan ayrılık kararını aldı;

  • Taraftar talebi: Bologna taraftarları, hücumsuz ve golsüz geçen maçlara sert tepki göstererek acil değişiklik talep etmişti;

  • Gelecek planları: Kulüp, İtalyan futbolunu yakından tanıyan deneyimli bir yeni teknik direktörle görüşmelere hemen başlayacak.

Domenico Tedesco'nun bu beklenmedik ve şimşek hızıyla gerçekleşen ayrılığı, Serie A'da ünlü teknik direktörlere bile zaman tanınmadığını ve sadece sonuçların her şeyi belirlediğini gösterdi.

Sizce Bologna yönetimi, Domenico Tedesco'yu sadece dört maç sonra göndererek acele mi etti, yoksa üç maçta gol atamayan bir teknik direktörü hemen kovmak en doğru karar mıydı? Fenerbahçe'de tecrübe kazanan Tedesco, neden İtalya liginin atmosferine uyum sağlayamadı? Kendi analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve Avrupa futbolundaki bu sıcak gelişmeyi tüm futbolseverlerle ve yakınlarınızla paylaşın!

BolognaDomenico TedescoFabrizio RomanoSerie AFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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