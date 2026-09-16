Ruziqul Berdiyev, ACL-2 öncesi Al-Khaldiya'ya karşı zaferin sırlarını açıkladı

Özbekistan'ın son şampiyon yardımcısı ve ülkenin en istikrarlı kulüplerinden biri olan Karshi temsilcisi Nasaf, uluslararası arenadaki yeni yolculuğuna başlıyor. Karshi ekibi, Asya Şampiyonlar Ligi-2 (ACL-2) turnuvasının 1. haftasında Bahreyn'de yerel Al-Khaldiya takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç öncesi düzenlenen resmi basın toplantısında 'Ejderhalar'ın teknik direktörü Ruziqul Berdiyev ve milli takım ile kulübün as kalecisi Abduvohid Nematov, yaklaşan zorlu mücadele öncesi planlarını paylaştı.

Gazetecilerin Nasaf'ın Bahreyn'deki acı hatırasını — 2021'de Al-Muharraq'a karşı kaybedilen AFC Kupası finalini — hatırlatması üzerine deneyimli teknik adam, o olayın artık tarihe karıştığını, bu seferki rakibin ve şartların tamamen farklı olduğunu vurguladı. Ayrıca Bahreyn'deki aşırı sıcak hava ve yüksek nemin oyuncular için temel fiziksel sınav olacağı belirtildi. Kaleci Abduvohid Nematov ise takımın sadece galibiyet hedefiyle geldiğini ve taraftarları mutlu etmek için sahada tüm güçlerini ortaya koyacaklarını ifade etti.

Peki, Ruziqul Berdiyev Al-Khaldiya'nın tehlikeli yabancı oyuncularına karşı nasıl bir taktik hazırladı, Bahreyn iklimi Karshi ekibini zorlayacak mı ve Nasaf yeni turnuvaya galibiyetle başlayabilecek mi?

Al-Muharraq ile final tarihte kaldı: Berdiyev'in yanıtı

Basın toplantısında en çok tartışılan psikolojik unsurlar:

Tarihe karışan final: Bahreynli gazetecilerin 2021 yılındaki final hakkındaki sorusuna Ruziqul Berdiyev sakin bir şekilde yanıt verdi: 'Üzerinden çok zaman geçti. Al-Muharraq ile final oynamamız da tarihi bir olaydı. Finale kadar gelmek bizim için kötü bir sonuç değildi';

Yeni rakip, yeni hedef: 'Yarın Al-Muharraq ile değil, Al-Khaldiya ile mücadele edeceğiz. Bu takımı titizlikle inceledik. Deneyimli ve istikrarlı bir oyun sergiliyorlar. Yarınki sonucun o finalden tamamen farklı olacağına inanıyorum', dedi teknik direktör;

Galibiyetle başlama planı: Her iki takımın da grup aşamasına 3 puanla başlamak istediği, ancak Nasaf'ın uluslararası tecrübesinin önemli bir avantaj sağladığı belirtildi.

Korkunç sıcak ve yüksek nem: 'Ejderhalar' hava durumu sınavında

Bahreyn'deki elverişsiz iklim koşulları ve uyum süreci:

'Bir numaralı sorun sıcaklık': Ruziqul Berdiyev, Bahreyn'deki hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu ve nem oranının temel zorluk olduğunu açıkça kabul etti;

Eşit şartlar: Kaleci Abduvohid Nematov hava durumu faktörüne değinerek: 'Yarın her iki takım da aynı sıcaklıkta mücadele edecek. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve ülkemize galibiyetle döneceğiz', diyerek moralin yüksek olduğunu vurguladı;

Fiziksel hazırlık: Nasaf hocası, oyuncuların iklim engelini aşacağına ve 90 dakika boyunca gerekli tempoyu koruyabileceğine tam inancının olduğunu belirtti.

Al-Khaldiya'nın tehlikeli yabancıları: Karshi ekibi uyarıldı

Rakibin oyun tarzı ve savunmaya verilen görevler:

Analiz edilen yabancı oyuncular: Teknik ekip, Al-Khaldiya'nın güçlü kadrosunu, özellikle bireysel yeteneklere sahip yabancı futbolcularının hareketlerini video analizi yoluyla detaylıca inceledi;

'Oyuncularımızda tüm bilgiler mevcut': 'Öğrencilerimize rakibin her oyuncusu hakkında net talimatlar verdik. Kimden ne tür bir tehlike beklemeleri gerektiğini iyi biliyorlar', dedi Berdiyev;

Kale emin ellerde: Son maçlarda harika kurtarışlarıyla öne çıkan Abduvohid Nematov'un güven veren performansının, Bahreyn'deki maçta Nasaf'ın savunma temelini oluşturması bekleniyor.

Ruziqul Berdiyev'in öğrencileri için bu maç, sadece turnuvadaki ilk puanları almak değil, aynı zamanda Bahreyn topraklarındaki acı hatıraları güzel bir galibiyetle silmek için harika bir fırsat.

Sizce Nasaf, Bahreyn'in korkunç sıcağına ve nemine rağmen Al-Khaldiya'yı yenebilecek mi? Karshi ekibinin ACL-2'deki şampiyonluk şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Abduvohid Nematov bu önemli deplasman maçında kalesini gole kapatabilecek mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek kulüplerinin uluslararası arenadaki bu önemli adımını tüm futbolseverler ve arkadaşlarınızla paylaşın!