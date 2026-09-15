Starlink interneti Büyük Britanya'daki çiftliklerde test edilecek

Büyük Britanya'nın Lincolnshire bölgesi yönetimi, fiber optik ağların ulaşamadığı uzak kırsal bölgelerdeki tarım tesislerinde Starlink uydu internetini kurmayı planlıyor. Ixbt.com'un haberine göre, bu proje modern tarım komplekslerinde yüksek hızlı bağlantının yerini belirlemeyi ve uzak bölgelerdeki altyapı sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde tarım sektöründe istikrarlı bir internet sadece bir kolaylık değil, günlük bir zorunluluk haline gelmiştir. Muhasebe işlemleri, elektronik belge alışverişi, çiftlik yönetimi ve hayvancılık takibi gibi işlerin tamamı doğrudan internet ağına bağlıdır.

Uzak bölgeler için dijital çözüm

Yönetime ait olan ve yaklaşık 16.500 akrelik bir alanı kapsayan tarım arazisinde toplam 149 kiralık parsel bulunmaktadır. Coğrafi olarak elverişsiz ve uzak olan bu tesislerde uydu üzerinden geniş bant bağlantı imkanlarının test edilmesi öngörülmektedir.

Bu girişim, bölgesel tarım forumu ile yakın iş birliği içinde yürütülmektedir. Uzmanlar, bu teknoloji sayesinde ağ çekme imkanı olmayan bölgelerdeki çiftçilere de modern koşullar sağlanacağına dair umutlarını dile getiriyorlar.

Pilot proje kapsamında özel ekipmanlar kurulduktan sonra, deneyde yer alan çiftçilerin Starlink hizmetine bağımsız olarak abone olmaları gerekecektir. Bu durum, onlara uzun vadede dijital hizmetlerden kesintisiz yararlanma imkanı sunacaktır.