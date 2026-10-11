Kiev'de bir adam çocuk parkındaki şiddetli patlamadan mucize eseri kurtuldu

Kiev bölgesinde güvenlik kameraları, insan hayatı ile ölüm arasındaki sınırın bazen sadece birkaç adım ve saniyeye bağlı olduğunu gösteren dehşet verici bir olayı kaydetti. Çok katlı konutların avlusunda bulunan çocuk parkı ve dinlenme alanına düzenlenen hava saldırısı veya düşen füze/İHA kalıntıları sonucu devasa bir patlama meydana geldi.

Olaydan sadece birkaç saniye önce oradan geçen yerel bir vatandaş, inanılmaz bir mucize eseri hayatta kaldı.

Saniyeler içinde yaşanan dram: Güvenlik kamerası görüntüleri

Yayınlanan video görüntüleri, olayın gelişimini saniye saniye gözler önüne seriyor:

17:22:09 — Sıradan bir yürüyüş: Bir adam, çocuk parkı ve dinlenme çardaklarının yanındaki yoldan sakince geçiyor;

17:22:16 — Bölgeden ayrılış: Vatandaş yaya yolunda ilerleyerek parkın kenarına doğru adım atıyor;

17:22:20 — Kaçınılmaz darbe ve acele: Havadan gelen şiddetli sesi fark eden adam hızını artırarak kaçmaya çalışıyor. Tam o saniyede, az önce geçtiği parkın üzerine dev bir ateş topu düşüyor ve korkunç bir patlama yaşanıyor;

17:22:21 — Ateş dalgası: Patlamanın şiddetli şok dalgası, alevler ve parçalar tüm alanı kaplıyor. Adam, patlama merkezinden sadece birkaç metre uzakta olmasına rağmen, birkaç adım ilerlemiş olması onu doğrudan darbeden kurtarıyor;

17:22:24 — Siyah duman ve yıkım: Darbe sonrasında çocuk parkı alevler içinde kalıyor, çardak ve çevredeki yapılar tamamen yıkılıyor.

Mucizevi kurtuluş ve sivil güvenliği

Bu video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tartışmalara neden oldu: