ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'e gerçekleştirdikleri ortak ses getiren ziyaretler, uluslararası siyasi gözlemciler arasında ciddi şüphe ve hararetli tartışmalara yol açtı. 5 Eylül günü Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen ve ardından vakit kaybetmeden Vnukovo Havalimanı üzerinden Ukrayna'nın başkentine doğru yola çıkan bu ikilinin sürekli birlikte hareket etmesi, basit bir diplomatik tesadüf değil. Ünlü siyaset bilimci Marat Başirov, beklenmedik ve çarpıcı bir iddia ortaya atarak; Witkoff ve Kushner'in aslında birbirine hiç güvenmeyen iki dev güç merkezini temsil ettiğini, Trump'ın ise bu jeopolitik oyunda sadece bir dış perde (maske) olduğunu vurguladı.

Birbirine güvenmeyen iki kutup: “Eski elit” ve İsrail çıkarları

Siyaset bilimci Marat Başirov, Telegram kanalında özel temsilcilerin neden her zaman ikili olarak seyahat ettiklerine özel dikkat çekti:

Rakip güçlerin kontrolü: “Kushner ve Witkoff'un sürekli iki kişi olarak seyahat etmesi, Ukrayna'da barış arayışı sürecinde birbirine hiç güvenmeyen iki güçlü merkezi temsil ettiklerini gösteriyor,” diye yazıyor uzman.

Witkoff — geleneksel ABD elitinin temsilcisi: Analistin tahminine göre, büyük gayrimenkul patronu ve milyarder Steve Witkoff, Amerikan'ın klasik, muhafazakâr siyasi ve finansal elitlerinin çıkarlarını koruyor.

Kushner — İsrail iş dünyası ve lobisi: Trump'ın damadı Jared Kushner ise İsrail siyasi yönetimi ve ABD'deki en güçlü Yahudi iş çevrelerinin çıkarlarını temsil eden bir figür olarak hareket ediyor.

“Trump sadece bir maske”: Başirov'a göre, her ikisi de resmen Trump adına hareket ediyor gibi görünse de, süreç aslında çok daha derin ve Trump sadece ön planı kapatan bir figüre dönüşmüş durumda.

General Kellogg neden saf dışı bırakıldı? Müzakerelerin arkasındaki perde

Diplomatik sürecin önceki aşamaları ile bugünkü kadro arasında ciddi değişiklikler yaşandı:

Başlangıçta yalnız olan Witkoff: Edinilen bilgilere göre, başlangıçta bu müzakere sürecini Steve Witkoff'un tek başına yürütmesi planlanmıştı.

Kellogg'un sert bir şekilde uzaklaştırılması: Başirov, süreçte üçüncü bir önemli ismin, emekli ünlü General Keith Kellogg'un da bulunduğunu belirterek şunları kaydetti: “Kellogg da vardı, ancak ayak altında dolaşmaması için arabadan atıldı.”

Birbirini dengeleme stratejisi: Kushner'in sürece tam olarak dahil edilmesinin, Witkoff'un tek taraflı kararlar almasını engellemek ve her iki güçlü lobi grubunun uzlaşma şartlarını sıkı bir şekilde denetlemek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.

Kremlin'den Vnukovo'ya: Gizli plan Kiev'de test edilecek

Moskova'daki müzakereler sona erdi ve misyonun ikinci ve en zorlu kısmı başlıyor:

Kremlin'deki resmi sessizlik: 5 Eylül günü Vladimir Putin, Amerikalı elçileri Kremlin'de kabul etti. Diplomatik nezaket ve Putin'in barış arabulucularının güvenliğini sağlama sözü dışında, görüşmenin asıl içeriği resmen sır olarak saklanıyor.

Vnukovo üzerinden Kiev'e uçuş: Müzakereler sona erdikten sonra elçilerin konvoyu Kremlin'den ayrılarak doğrudan Vnukovo Havalimanı'na ulaştı. Bir sonraki durakları Ukrayna'nın başkenti Kiev olacak.

Detayları açıklanmayan plan: Donald Trump temsilcilerinin Moskova'ya savaşı durdurmaya yönelik önemli bir girişimle gittiklerini söylemiş olsa da, planın kesin şartlarını açıklamamıştı. Şimdi bu gizli planın Kiev'de Vladimir Zelenskiy'e sunulması bekleniyor.

Sizce Steve Witkoff ve Jared Kushner gerçekten iki rakip güç merkezinin temsilcileri mi, yoksa Trump'ın tek bir hedefini gerçekleştiren bütünleşik bir ekip mi? Trump'ın elçileri Kiev'de hangi şartları öne sürebilir ve Putin ile anlaşılan plana Zelenskiy'i ikna edebilirler mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!