Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Kiev bölgesi genelinde hava saldırısı sirenleri yeniden çaldı ve bir dizi güçlü patlama sesi duyuldu. Ukrayna medyası, izleme kaynakları ve yerel yetkililer, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından başkent yönüne balistik füzelerle saldırı düzenlendiğini bildirdi. «Strana» yayını, izleme kanallarına dayandırdığı haberinde, Kiev merkezi ve çevresinde duyulan güçlü patlamaların balistik füze kullanımına işaret ettiğini yazdı. Saldırıdan birkaç dakika önce Ukrayna Hava Kuvvetleri, füzelerin doğrudan başkent merkezine doğru ilerlediğine dair acil bir uyarı yayınlamıştı.

Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Kiev halkına seslenerek şehir üzerinde Hava Savunma (HSS) sistemlerinin aktif olarak çalıştığını, saldırının balistik yörüngede gerçekleştiğini vurguladı ve insanları sığınaklardan ayrılmamaları konusunda uyardı. Bu arada, yerel Telegram kanalları saldırılarda kullanılan silah türü hakkında çeşitli tahminlerde bulunuyor: Bazı kaynaklar «Zirkon» hipersonik füzelerinden bahsederken, diğerleri «Oniks» seyir füzesi sistemlerinin kullanıldığını belirtiyor.

Peki, Kiev'e gönderilen füzeler HSS tarafından ne ölçüde engellendi, şehirdeki kritik altyapı zarar gördü mü ve durum nasıl gelişiyor?

«Balistik saldırı ve tanımlanamayan füze türleri»: Saldırının detayları

Kiev ve çevresinde yaşanan durumla ilgili temel gerçekler:

Başkent merkezindeki patlamalar: Şehrin birkaç bölgesinde aynı anda çok güçlü patlama sesleri duyuldu ve hava savunma sistemleri teyakkuza geçirildi;

Resmi uyarı: Ukrayna Hava Kuvvetleri, balistik silah tehdidi hakkında bilgi vererek füzelerin Kiev yönüne doğru geldiğini kaydetti;

Kliçko'nun acil açıklaması: Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko: «Başkentte HSS güçleri çalışıyor. Kiev balistik ateş altında»diyerek şehir sakinlerini güvenli yerlerde kalmaya çağırdı;

Saldırı kapsamı: Saldırı tehdidinin sadece Kiev merkezine değil, aynı zamanda bölgedeki Brovari ve Borispol yönlerine de yönelik olduğu kaydedildi.

«"Zirkon", "Oniks" mi yoksa "İskender" mi?»: Silah türleri üzerine tahminler

Hızlı izleme kanalları ve askeri yorumcuların sağladığı bilgiler:

«Kiev INFO» versiyonu: Kanal, en az iki «Zirkon» hipersonik füzesinin Kiev, Brovari ve Borispol yönüne gönderildiğini bildirdi;

«Realniy Kiev» görüşü: Bu kaynak, saldırılarda Kırım kıyılarından fırlatılan hızlı «Oniks» füzelerinin kullanılmış olabileceğini tahmin ediyor;

Minimum tepki süresi: Balistik ve hipersonik füzelerin uçuş süresi çok kısa (birkaç dakika) olduğu için vatandaşların uyarılması ve sığınaklara ulaşma süresi ciddi oranda azaldı;

Sonuçlar belirleniyor: Şu an itibarıyla can kaybı, yaralılar ve şehir altyapısına verilen kesin zarar miktarı hakkında tam bir bilgi verilmedi, incelemeler devam ediyor.

Askeri-stratejik analiz: Uzmanların sonucu

Askeri analistlerin Kiev'e yönelik yeni saldırılar hakkındaki değerlendirmesi:

HSS sistemlerini yanıltma taktiği: Balistik ve hipersonik araçların aynı anda gönderilmesi, rakibin hava savunma kaynaklarını tüketmeyi ve tepki hızını test etmeyi amaçlıyor;

Enerji ve lojistik hedefleri: Sonbahar-kış mevsimi yaklaşırken stratejik ulaşım düğümleri ve merkezi komuta tesisleri yeniden ana hedef haline gelebilir;

Halk güvenliği gerekliliği: Balistik saldırılar sırasında her türlü uyarıyı çok ciddiye almanın, pencere ve sokaklardan uzak durmanın önemi vurgulanıyor.

Kiev semalarındaki yeni şiddetli füze saldırıları, savaş alanında hava saldırıları ve HSS mücadelesinin hala en yüksek gerilim noktasında kaldığını gösterdi.

Sizce tarafların balistik ve hipersonik silahları aktif kullanması çatışmanın sonraki aşamasını nasıl etkileyecek? Kiev çevresindeki hava savunma sistemleri modern füze saldırılarını tamamen püskürtmeye muktedir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgedeki bu kritik askeri olayların detaylarını tüm yakınlarınız ve arkadaşlarınızla paylaşın!