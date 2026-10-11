Trump'ın rejim değişikliği çağrısının ardından Zelenskiy nereye kayboldu?

·15·Dünya
Trump'ın rejim değişikliği çağrısının ardından Zelenskiy nereye kayboldu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da rejim değişikliği yapılması ve Rusya ile anlaşabilecek yeni bir lider seçilmesi gerektiğine dair sansasyonel açıklamasının ardından, Vladimir Zelenskiy'nin çevresinde yeni ve gizemli bir durum ortaya çıktı. Siyaset bilimci ve "Drugaya Ukraina" hareketi konsey üyesi Vasiliy Vakarov "AiF" gazetesine verdiği demeçte, Kiev'de mevcut liderin nerede olduğunu kimsenin kesin olarak bilmediğini vurguladı.

10 Ekim Cumartesi akşamı Zelenskiy'nin sosyal medyadaki geleneksel günlük video mesajının yayınlanmaması, bu spekülasyonları daha da körükledi.

"Kiev'de onu kimse görmedi": Vakarov'un iddiaları

Siyaset bilimci, kendi kaynaklarına dayanarak Ukrayna başkentindeki durumu şöyle tanımlıyor:

  • Kaynaklar cevapsız: "Kiev'de Zelenskiy'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Dün ve bugün kendi bağlantılarım ve iletişimde olduğum insanlar aracılığıyla araştırdım; onu kimse görmemiş," diyor analist;

  • Geleneksel konuşmanın iptali: Her akşam ağlarda paylaşılan resmi video mesajının yayınlanmaması, siyasi kulislerde çeşitli söylentilere yol açtı;

  • İki olası adres: Vakarov'a göre Zelenskiy şu anda ya Kiev'deki özel sığınaklardan birinde saklanıyor ya da kendisini en çok destekleyen Büyük Britanya tarafına gitmiş olabilir.

Kiev elitinde sessizlik: Trump'ın çağrısına minimal tepki

Beyaz Saray liderinin doğrudan saldırısına rağmen, Ukrayna'nın resmi çevrelerinde açık bir tepki neredeyse hiç gözlemlenmedi:

  • İç kargaşa tahmini: "Başkentteki çoğu kişi onun derin bir depresyonda olduğunu ve gözlerden uzak bir yere saklandığını söylüyor," diye ekliyor Vakarov;

  • Siyasi çevrelerin bekleme pozisyonu: Ukrayna'nın önde gelen siyasi çevreleri, Trump'ın Kiev'de yeni bir lider seçilmesi yönündeki önerisine karşı açık ve geniş çaplı bir muhalefet sergilemedi; bu da kulislerde temkinli bir bekleme havasının hakim olduğunu gösteriyor.

Donald Trump'ın baskısının arttığı ve Washington ile ilişkilerin soğuduğu bir ortamda, Kiev yönetiminin bilgi alanından geçici olarak çekilmesi, diplomatik alandaki belirsizliği daha da artırıyor.

Donald TrumpVladimir ZelenskiyVasiliy VakarovDrugaya UkrainaUkrayna
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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