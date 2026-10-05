Bir saniyelik tepki: Mısır'da pencereden düşen çocuğu yoldan geçen bir vatandaş havada yakaladı (video)

·0·Dünya
Bir saniyelik tepki: Mısır'da pencereden düşen çocuğu yoldan geçen bir vatandaş havada yakaladı (video)

Mısır'ın şehirlerinden birinde meydana gelen ve sokaktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olay, dünya genelindeki sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Dar ve kalabalık bir sokakta, yüksek kattaki bir pencereden aşağı düşen küçük bir çocuğu, yoldan geçen bir adam çevikliği ve hızlı tepkisi sayesinde havada yakalayarak kaçınılmaz bir ölümden kurtardı.

Bu saniyelik cesareti gösteren video milyonlarca kişi tarafından izlendi ve Mısırlı vatandaş gerçek bir halk kahramanına dönüştü.

Her şey nasıl gerçekleşti? Kameraya yansıyan kronoloji

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, olayların birkaç saniye içinde geliştiği görülüyor:

  • Tehlikeyi fark etme: Sokakta normal bir şekilde yürüyen vatandaşlardan biri (mavi kıyafetli adam), binanın üst katındaki pencerede küçük bir çocuğun asılı kaldığını ve düşmek üzere olduğunu fark eder;

  • Saniyelik koşu ve risk: Çocuğun elleri kayıp düşmeye başladığı anda adam tereddüt etmeden doğrudan düşüş noktasına doğru koşar;

  • Havada kurtuluş: Sert asfalta çarpmasına sadece bir metre kala adam kollarını öne uzatır ve çocuğu yere düşürmeden çevik bir hareketle kucağına alır;

  • Güvenlik ve şaşkınlık: Darbe gücüne rağmen dengesini koruyan kurtarıcı, çocuğu kucağına alıp sağlık durumunu kontrol eder. Çevredeki tanıklar ise yaşanan korkunç durumun mutlu sonla bitmesi karşısında şaşkına dönerler.

Sorumluluk ve ebeveynlere ciddi uyarı

İlk bilgilere göre, çocuk pencere kenarında gözetimsiz bırakıldığı için açık olan çerçeveye çıkmış ve dengesini kaybetmiştir. Adamın çevikliği sayesinde bebek ağır yaralanmadan kurtulmuştur.

Uzmanlar ve acil durum ekipleri, bu olay üzerine ebeveynleri bir kez daha uyararak, özellikle çok katlı binalarda pencerelere özel koruma ağları ve güvenlik kilitleri takılmasını, küçük çocukların bir an bile yalnız bırakılmamasını hatırlatıyor. Zira bu tür durumlarda mucizevi kurtuluşlar her zaman gerçekleşmeyebilir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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