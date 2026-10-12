Dinozorlar döneminde ördek gagalı tuhaf bir canlı yaşadı

Çin'de bulunan antik bir canlının kalıntıları bilim insanlarını şaşırttı. Yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşayan bu yaratığın dış görünüşü su samuru ve ornitorenki andırıyor. Sadece karada hareket etmekle kalmamış, aynı zamanda suda da avlanabilmiştir.

Live Science'ın haberine göre, Megacauda sungei olarak adlandırılan canlı, günümüz Çin'inin İç Moğolistan bölgesinde yaşamıştır. Kalıntıları Jura dönemine ait olup, araştırma sonuçları Ekim 2026'da yayımlanmıştır.

Dış görünüşü şaşırtıcı olan

Bilim insanlarının tahminlerine göre, canlının kuyruğuyla birlikte uzunluğu yaklaşık 50 santimetre, ağırlığı ise 1-2 kilogram civarındaydı. Geniş ve yassı kuyruğu suda yüzmesine yardımcı oluyordu. Arka ayakları da su ortamında hareket etmeye uyum sağlamıştı.

Ancak dış görünüşü günümüz ornitorenkini andırsa da gagası tam olarak ornitorenkinki gibi değildi. Keskin dişleri ise küçük canlıları yakalayıp yemeye uyarlanmıştı.

Antik canlı nelerle besleniyordu?

Araştırmacılar kalıntılarını inceleme sürecinde mide kısmında küçük omurgalı hayvanların kemiklerini tespit ettiler. Bu durum, Megacauda sungei'nin küçük hayvanlarla beslendiğini gösteriyor. Balıkları ve suda yaşayan semenderleri avlamış olabilir.

Bilim insanlarına göre, su havzalarının yakınında yaşamış ve yiyecek aramak için suya girmiştir. Karada ise yuvalarda barınmış olması muhtemeldir.

En önemli keşif boğaz yapısıyla ilgili

Kalıntıların en şaşırtıcı yönü, canlının boğaz kısmındaki kemik yapılarının iyi korunmuş olmasıdır. Bunların incelenmesi sonucunda bilim insanları, memelilere özgü besin yutma sürecinin bazı özelliklerinin çok eski dönemlerde şekillendiğini belirledi.

Bu keşif, memelilerin evrimi hakkındaki bilgileri genişleterek, dinozorlar döneminde yaşayan canlıların düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir yaşam tarzına sahip olduğunu gösteriyor.