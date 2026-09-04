«Tehlikeli hastalık odağı aktifleşti»: Rusya ve Moğolistan sınırında veba enfeksiyonu tespit edildi

·5·Dünya
«Tehlikeli hastalık odağı aktifleşti»: Rusya ve Moğolistan sınırında veba enfeksiyonu tespit edildi

Rusya Federasyonu ile Moğolistan devlet sınırında bulunan devasa doğal veba odağında 2026 yılında yüksek epizootik aktivite kaydedildi. İki ülke bilim insanları tarafından yürütülen ortak laboratuvar analizleri, sınır bölgelerindeki kemirgenler arasında oldukça tehlikeli enfeksiyon etkeninin dolaşımda olduğunu doğruladı. Bu durum karşısında Rospotrebnadzor ve Moğolistan sağlık yetkilileri, düzenli izleme ve acil önleyici tedbirleri artırdı.

Saylyugem doğal odağı: Laboratuvar analizleri ve temel gerçekler

Yürütülen kapsamlı epidemiyolojik incelemeler sonucunda aşağıdaki önemli bilgiler açıklandı:

  • 29 bin kilometrekarelik risk bölgesi: Söz konusu olan, Rusya ve Moğolistan sınırında yer alan Saylyugem sınır ötesi doğal veba odağıdır. Bu alanın yüzde 60'ı Moğolistan'a, geri kalanı ise Rusya topraklarına denk gelmektedir;

  • 200'den fazla numune incelendi: İki ülke uzmanları, 14-31 Ağustos tarihleri arasında Moğolistan'ın Sagaan-Uul somonu ve sınır bölgelerinden numuneler alarak laboratuvar incelemesine tabi tuttu. Sonuç olarak, veba etkeni kültürü başarıyla izole edildi ve odağın aktifleştiği doğrulandı;

  • 2029'a kadar sürekli denetim: İkili anlaşma uyarınca, güvenliği sağlamak amacıyla Saylyugem odağının 2029 yılına kadar ortaklaşa ve kesintisiz izlenmesi planlanmaktadır.

Ana taşıyıcılar ve insan sağlığına yönelik tehdit düzeyi

Uzmanlaryaban hayatında hastalığın ana taşıyıcılarının dağ sıçanları (tarbaganlar) ve diğer kemirgenler ile bunlarda yaşayan pireler olduğunu belirtmektedir:

  • Düşük epidemik risk: Laboratuvar uzmanları, bu bölgede tespit edilen veba suşlarının insanlar arasında hızlı ve ağır yayılma konusunda nispeten düşük epidemik potansiyele sahip olduğunu bildirmektedir;

  • Kitlesel bulaşma riski yok: Mevcut aşamada halk arasında kitlesel hastalık riski çok düşük olarak değerlendirilmektedir. Buna rağmen, yabani kemirgenlerle temasta bulunmak veya onları avlamak kesinlikle tehlikelidir;

  • Aşılama ve mobil laboratuvarlar: Rusya'nın veba ile mücadele birimleri sınır bölgelerindeki halkı planlı bir şekilde aşılamakta, mobil laboratuvarlar ise durumu gece gündüz kontrol altında tutmaktadır.

İkili hızlı iş birliği, olası biyolojik tehditlerin önlenmesinde önemli bir engel teşkil etmektedir.

Sizce sınır bölgelerindeki doğal enfeksiyon odaklarının aktifleşmesi bölgesel sağlık güvenliğini ciddi şekilde etkileyebilir mi? Bu tür tehlikeli bölgelerde denetimi artırmak için başka hangi modern önlemler alınmalıdır? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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