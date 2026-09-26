240 milyon yıl önce yaşayan gizemli hayvan: kalıntıları 60 yıl müzede yattı

·6·Dünya
240 milyon yıl önce yaşayan gizemli hayvan: kalıntıları 60 yıl müzede yattı

Bilim insanları, Tanzanya'da yaklaşık 240 milyon yıl önce yaşamış, bilim dünyası için yeni bir antik hayvan türü keşfetti. En ilginç yanı ise, bazı kalıntılarının 1963 yılında bulunmuş olması ve o günden beri müzede saklanıyor olmasıdır.

Yeni türe Dinodontosaurus isiyavamanda adı verildi. Dinozorlar sınıfına girmeyen bu canlı, memelilerle akraba olan antik sinapsid grubuna mensup otçul bir hayvandı.

Dinodontosaurus isiyavamanda yaklaşık 240 milyon yıl önce yaşamıştır.

Bilim insanları, bu kalıntıları inceleyerek antik hayvanların evrimi ve yayılımı hakkındaki bilgilerini daha da genişletme imkanı buldu.

Bu hayvanın kalıntıları daha önce sadece Güney Amerika'da bulunmuştu. Tanzanya'da yeni tanımlanan örnekler, Dinodontosaurus temsilcilerinin Afrika topraklarında da yaşadığını gösteriyor. Bulgunun bir diğer şaşırtıcı yönü ise, bazı fosillerin 60 yılı aşkın süredir müzede saklanıp yeni araştırmalar sonucunda yeniden keşfedilmiş olmasıdır.

Bu tür keşifler, dinozorların ortaya çıkışından önceki dönemde yaşamış hayvanların yayılımını ve evrimini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

DinodontosaurusTanzanyaFosillerSinapsidlerPaleontoloji
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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