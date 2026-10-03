Bilim insanları yeni bir dört kanatlı dinozor türü keşfetti

·1·Dünya
Bilim insanları yeni bir dört kanatlı dinozor türü keşfetti

Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan çok iyi korunmuş bir iskeletin, daha önce bilinmeyen Norellraptor barsboldi adlı bir dinozor türüne ait olduğu belirlendi. Uzunluğu 57 santimetre olan dinozorla ilgili araştırma sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.

İskeletin yerel bir çiftçi tarafından bulunduğu bildirildi. Fosil üzerinde dinozorun ön ve arka bacakları ile kuyruğundaki tüy izleri de korunmuş durumda. Bu nedenle dinozor, "dört kanatlı" dinozorlar kategorisine dahil ediliyor.

Norellraptor barsboldi, küçük yırtıcı dinozor grubu olan mikroraptorinlere aitti. Bilim insanları, uzun tüylü bacaklarının ağaçtan ağaca süzülerek geçmeye uyarlanmış olabileceğini tahmin ediyor. Ancak dinozorun aktif olarak uçabildiği henüz kesin olarak kanıtlanmadı.

Bulgunun temel önemi, uçuşla ilgili özelliklerinin ilk kuşlardaki benzer özelliklerle karşılaştırılmış olmasıdır. Araştırmacılar, bazı özelliklerin her iki grupta da ortaya çıktığını ancak bunların farklı sıralarla şekillendiğini belirledi.

Taşlaşmış dinozor iskeleti renkli dijital işaretlerle gösteriliyor.

Bu durum, uçma yeteneğinin kuşlarda ve onlara yakın bazı dinozor gruplarında birbirinden bağımsız olarak gelişmiş olabileceği teorisini destekliyor.

Araştırmacılar, yeni fosiller ve kemik büyümesine ilişkin yapılacak ek çalışmaların, bu evrimsel sürecin ne kadar yaygın olduğunu anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor.

Norellraptor barsboldiMikroraptorinlerPaleontolojiNature CommunicationsDinozorlar
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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