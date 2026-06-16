Çin Bozkırlarında “Düşmüş UFO” Görünümlü Yapı İnşa Edildi

·31·Dünya
Çin Bozkırlarında “Düşmüş UFO” Görünümlü Yapı İnşa Edildi

Çin'in İç Moğolistan bölgesindeki geniş bozkırlarda Prairie Ark adlı sıra dışı bir sanat galerisi kuruldu. Binanın dış görünüşü, yere çakılmış bir uçan daireyi andırıyor.

Projenin yaratıcıları bilim kurgu eserlerinden ilham almış. Bu nedenle galeri, özellikle nüfusun seyrek olduğu çöl yakınlarındaki bir bölgeye inşa edilmiş.

Mimarlar, doğa ve fütüristik tasarımın uyumunu yaratmaya çalıştılar. Uzaktan bakıldığında yapı, gerçekten de bozkıra düşmüş bir uzay gemisine benziyor.

Galeriye giriş ücretsizdir. Bölgede ziyaretçiler için özel bir gözlem kulesi de bulunmaktadır.

Bina sadece bir sanat merkezi değil, aynı zamanda turistler ve fotoğrafçılar için popüler bir destinasyon haline geliyor.

Çinİç MoğolistanPrairie Ark
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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