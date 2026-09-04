«Kıpırdamıyor»: Vatandaş yaralı geyik sanarak polisi aradı; gerçek herkesi güldürdü

·5·Dünya
«Kıpırdamıyor»: Vatandaş yaralı geyik sanarak polisi aradı; gerçek herkesi güldürdü

Çekya'nın Kladno şehrinde hem komik hem de şaşırtıcı bir olay yaşandı. Orman kenarında hareketsiz yatan bir hayvanın durumundan endişelenen duyarlı bir vatandaş, acilen kolluk kuvvetlerini aradı. Ancak olay yerine hızla intikal eden polis ekibi beklenmedik bir manzarayla karşılaştı; «yaralı hayvan» aslında ahşaptan yapılmış sıradan bir bahçe süsü çıktı. Konuyla ilgili resmi açıklama Kladno Emniyet Müdürlüğü tarafından yapıldı.

«Bir saattir hiç kıpırdamıyor»: Vatandaşın endişeli ihbarı

Olay, yerel halktan birinin hayvanlara karşı ne kadar duyarlı olduğunu gözler önüne serdi:

  • Duyarlı bir tanık: Polis merkezini arayan adam, orman kenarında ağır yaralı gibi görünen bir karaca olduğunu, acilen veteriner ve kurtarma ekiplerinin müdahale etmesi gerektiğini bildirdi;

  • Bir saatlik sabır ve endişe: Adam, ihbarında oldukça samimi olduğunu belirterek, hayvanı yaklaşık bir saat boyunca dikkatle gözlemlediğini ve bu süre zarfında hiç kıpırdamadığını görünce büyük endişeye kapıldığını ifade etti;

  • Hızlı müdahale: Vahşi yaşama karşı duyarlı olan polis ekipleri, vatandaşın verdiği koordinatlara hızla bir ekip yönlendirdi.

Sonuç: Orman kenarındaki «sahte geyik» ve beklenmedik keşif

Devriye ekipleri belirtilen bölgeye ulaştığında durumun tamamen farklı olduğu anlaşıldı:

  • Özel operasyonun komik finali: Olay yerine gelen polisler, uzaktan «yaralı hayvanı» hemen fark ettiler;

  • Gerçek ortaya çıktı: Hayvana yaklaşıp incelediklerinde, onun canlı olmadığını, aksine bahçe sahipleri tarafından yerleştirilmiş ahşap bir dekoratif süs olduğunu anladılar;

  • Teşekkür ve tebessüm: İhbar asılsız çıksa da polis ekipleri, vatandaşın sorumluluk bilincini ve bir canlıyı kurtarma isteğini takdir ederek, duyarlılığı için gülümseyerek teşekkür etti.

Sizce bu durumda vatandaşın aşırı dikkatli ve duyarlı olması takdire şayan mı, yoksa polisi boş yere meşgul etmek mi? Siz olsanız, uzaktan bir saat boyunca hiç kıpırdamadan duran bir figür görseniz ne yapardınız? Yorumlarınızı bekliyoruz!

ÇekyaKladnoPolisGeyikİlginç Haberler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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