Amerikalı bir lise öğrencisinin sıra dışı projesi: Burger tadında domates

Amerikalı lise öğrencisi Gabriella Rotberg, sıra dışı projesiyle dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşındaki genç kız, sıradan bir domatese burger tadı kazandırmak üzerinde çalışıyor. 'Impossible Vines' adını verdiği projesi, ABD'de patent bile aldı.

Gabriella'nın bilime olan ilgisi, aile ortamıyla yakından bağlantılı. Babası biyoteknoloji alanında çalışıyor, annesi ise kanser araştırmalarıyla uğraşıyor. Bu nedenle genç kız, küçük yaşlardan itibaren bilimsel araştırmalara ilgi duymuştur.

Sıra dışı fikir, Gabriella'nın aklına 15 yaşındayken geldi. Mutfakta sandviç hazırlarken domatesin tadını değiştirip ona burger tadı vermenin mümkün olup olmadığını düşündü. Daha sonra bu düşünce, özel bir bilimsel projeye dönüştü.

Gabriella'nın girişimi, gençlerin yaratıcılığının ve bilime olan ilgisinin sıra dışı fikirleri ortaya çıkarabileceğini gösteriyor. Burger tadındaki domatesin gelecekte nasıl uygulamaya konulacağı ise projenin gelişimine bağlı.