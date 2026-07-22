Dimension Capital bilimsel teknolojiler için 800 milyon dolar yatırım topladı

·46·Teknoloji
Dimension Capital bilimsel teknolojiler için 800 milyon dolar yatırım topladı

New York merkezli girişim sermayesi şirketi Dimension Capital, üçüncü fonu için 800 milyon dolar tutarında sermaye topladığını duyurdu. Bu rakam, şirketin sadece 18 ay önce duyurduğu ikinci fonundan yüzde 60 daha fazla. Bu yatırım akışı, modern teknoloji pazarında temel bilim ve hesaplama tekniklerinin kesişimindeki projelere olan ilginin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket, 2022 yılının sonunda Lux Capital ve Obvious Ventures gibi prestijli kuruluşların eski ortakları Zavian Dar, Adam Goulburn ve Nan Li tarafından kurulmuştu. Temel stratejileri, biyoteknoloji ve yazılım sınırlarını birleştiren deep-tech (derin teknoloji) girişimlerini desteklemeye odaklanmıştır. Günümüzde bu alan beklenenden daha hızlı gelişerek yatırımcılar için cazip bir sektör haline geldi.

Başarılı projeler ve stratejik yatırımlar

Dimension Capital portföyündeki en parlak projelerden biri Chai Discovery girişimidir. İlaç geliştirme için açık kaynaklı AI temel modelleri oluşturan bu şirket, yakın zamanda 3,8 milyar dolar değerleme ile 400 milyon dolar yatırım aldı. Dimension, bu projeye henüz tohum (seed) aşamasındayken katılmıştı; bu da girişim sermayesi şirketinin gelecek vaat eden fikirleri seçme yeteneğini kanıtlıyor.

Ayrıca şirket, yaşlanma karşıtı çalışmalar yürüten New Limit girişimine de yatırım yaptı. Coinbase CEO'su Brian Armstrong tarafından kurulan bu proje, 2025 yılının Ocak ayında C serisi yatırım turunu 3,1 milyar dolar değerleme ile tamamladı. ixbt.com verilerine göre, bu tür yüksek değerlemeler bilimsel çalışmaların ticari potansiyelinin arttığını gösteriyor.

Dimension Capital'in faaliyetleri sadece tıp ile sınırlı kalmayıp AI altyapısını da kapsamaktadır. Şirket, Modal Labs ve dünyaca ünlü Anthropic gibi devlere de yatırım yapmıştır. İlginç bir şekilde, Anthropic şirketi Dimension portföyündeki Coefficient Bio platformunu 400 milyon dolara satın aldıktan sonra, girişim sermayesi fonu AI devinin hissedarı haline geldi.

Günümüzde birçok yeni girişim sermayesi firması yeni sermaye toplamakta zorluk yaşarken, Dimension Capital kısa sürede fonlarını önemli ölçüde artırmayı başardı. Bu durum, küresel finans piyasasında saf yazılımdan ziyade bilim ve teknolojinin uyumuna dayalı karmaşık projelere olan talebin arttığını gösteriyor. Özbekistanlı teknoloji girişimcileri ve yatırımcılar için de bu eğilim büyük önem taşıyor, çünkü gelecekte tam olarak bilim odaklı sektörlerin küresel ekonominin itici gücü olması bekleniyor.

Dimension CapitalYatırımYapay ZekaBiyoteknolojiGirişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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