Anthropic biyolaboratuvarı yapay zeka yardımıyla yeni bir enzim keşfetti

·6·Teknoloji
Anthropic biyolaboratuvarı yapay zeka yardımıyla yeni bir enzim keşfetti

Yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan Anthropic, yeni kurulan özel laboratuvarında önemli bir bilimsel keşfe imza attığını duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, Claude sinir ağı genetik veri tabanını bağımsız olarak analiz ederek, popüler CRISPR düzenleme mekanizmasına benzer tamamen yeni bir enzim sistemi bulmayı başardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu başarı, modern teknolojiler ve biyoteknoloji dünyasında yapay zekanın rolünün ne kadar hızla arttığını gösteriyor. Deney sırasında insanların rolü oldukça sınırlıydı; uzmanlar sadece başlangıç görevini belirlediler ve sistem sonuçlarını kontrol etmekle yetindiler. Geri kalan tüm karmaşık analitik süreçler tamamen otomatikleştirilmiş bir şekilde gerçekleştirildi.

Büyük veri analizi

Şirket verilerine göre, bu araştırmaya Claude modelinin yaklaşık 950 ajanı katıldı. 21 saat boyunca kesintisiz olarak devasa DNA dizileri veri tabanını derinlemesine incelediler ve toplamda 210 milyon token işlediler. Sonuç olarak, ajanlardan biri veri setinde sıra dışı bir tekrarlayan desen tespit etti ve derhal araştırmacılara sinyal gönderdi.

Uzmanlar tarafından yapılan ek kontroller ve laboratuvar testleri, bakteriyofajlarda, yani bakterileri etkileyen virüslerde daha önce bilim dünyasının bilmediği bir enzim sisteminin var olduğunu tam olarak doğruladı. Henüz keşfedilen bu sistemin kesin fonksiyonları tam olarak incelenmemiş olsa da, bilimsel önemi yüksek olarak değerlendiriliyor.

Gelecek planları ve bilimsel ortam

Anthropic ekibinin bu ön verileri kamuoyuna açıklama kararı almasının nedeni, Claude'un yeteneklerini pratikte göstermek ve bilim camiasını yürütülen çalışmalarla tanıştırmaktır. Bugün şirket, laboratuvarına önde gelen bilim insanlarını aktif olarak dahil ederek araştırma alanlarını genişletiyor. Özellikle gelecekte yeni ilaçların keşfi ve geliştirilmesi çalışmaları da planlanıyor.

Buna rağmen, bu keşfin biyoteknoloji dünyasında devrim yaratan CRISPR teknolojisi ile eşdeğer olup olmayacağı ve pratik bir önem kazanıp kazanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. İlginç olan ise, Anthropic'in bilim alanına aktif olarak girdiği bu dönemde, ana rakibi olan OpenAI'ın da artan karmaşıklıktaki matematiksel problemleri çözmek üzerinde çalışıyor olmasıdır.

AnthropicClaudeBiyoteknolojiYapay ZekaDNA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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