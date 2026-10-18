Mihail Galustyan, Duşanbe ziyaretinin ardından Tacik halkından özür diledi

Ünlü Rus oyuncu ve şovmen Mihail Galustyan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı ziyaret ve sosyal medyadaki sert eleştirilerin ardından Tacik halkından resmen özür diledi.

Sanatçı, 30 Eylül'de Duşanbe'de düzenlenen kapalı etkinliklerden birine onur konuğu olarak katılmıştı. Ancak gelişi, sosyal medyanın yerel kesiminde hararetli tartışmalara yol açtı.

Galustyan'ın ziyareti neden tepkiyle karşılandı:

İkiye bölünen kamuoyu: Kullanıcıların bir kısmı oyuncunun ülkeye gelişine sert bir şekilde karşı çıkarken, diğerleri geçmişteki şakaları affederek yapıcı bir diyaloğa çağrıda bulundu.

«Ravşan ve Cemşut» karakterleri: Sosyal medya aktivistleri ve eleştirmenler, bir dönem ekranlarda popüler olan « Nasha Russia » adlı komedi programındaki karakterlerin göçmen işçilerin onurunu kırdığını ve Tacikler hakkında olumsuz algılar oluşturduğunu vurguladılar;

Yaşanan dalgalanmanın ardından Mihail Galustyan, Tacik halkına seslenerek hatalarını ve duygularını açıkça dile getirdi:

Resmi özür: Şovmen, eski sahne karakterlerinin birinin kalbini kırdıysa veya onurunu zedelediyse bundan dolayı içtenlikle pişman olduğunu belirterek tüm Tacik halkından özür diledi;

İlk ziyaret ve izlenimler: Galustyan, Duşanbe'ye ilk kez geldiğini, şehrin güzelliğinin ve halkın samimi misafirperverliğinin kendisinde çok sıcak izlenimler bıraktığını belirtti;