Mihail Galustyan, Duşanbe ziyaretinin ardından Tacik halkından özür diledi

·1·Dünya
Mihail Galustyan, Duşanbe ziyaretinin ardından Tacik halkından özür diledi

Ünlü Rus oyuncu ve şovmen Mihail Galustyan Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı ziyaret ve sosyal medyadaki sert eleştirilerin ardından Tacik halkından resmen özür diledi.

Sanatçı, 30 Eylül'de Duşanbe'de düzenlenen kapalı etkinliklerden birine onur konuğu olarak katılmıştı. Ancak gelişi, sosyal medyanın yerel kesiminde hararetli tartışmalara yol açtı.

Eleştirilerin nedeni: «Nasha Russia» ve stereotipler

Galustyan'ın ziyareti neden tepkiyle karşılandı:

  • «Ravşan ve Cemşut» karakterleri: Sosyal medya aktivistleri ve eleştirmenler, bir dönem ekranlarda popüler olan «Nasha Russia» adlı komedi programındaki karakterlerin göçmen işçilerin onurunu kırdığını ve Tacikler hakkında olumsuz algılar oluşturduğunu vurguladılar;

  • İkiye bölünen kamuoyu: Kullanıcıların bir kısmı oyuncunun ülkeye gelişine sert bir şekilde karşı çıkarken, diğerleri geçmişteki şakaları affederek yapıcı bir diyaloğa çağrıda bulundu.

«Duşanbe beni hayran bıraktı»: Oyuncunun samimi yaklaşımı

Yaşanan dalgalanmanın ardından Mihail Galustyan, Tacik halkına seslenerek hatalarını ve duygularını açıkça dile getirdi:

  • Resmi özür: Şovmen, eski sahne karakterlerinin birinin kalbini kırdıysa veya onurunu zedelediyse bundan dolayı içtenlikle pişman olduğunu belirterek tüm Tacik halkından özür diledi;

  • İlk ziyaret ve izlenimler: Galustyan, Duşanbe'ye ilk kez geldiğini, şehrin güzelliğinin ve halkın samimi misafirperverliğinin kendisinde çok sıcak izlenimler bıraktığını belirtti;

  • Kültür ve tarihle tanışma: Sıcak karşılama için minnettarlığını dile getiren sanatçı, bu seyahatin kendisine Tacikistan'ın zengin tarihi ve kültürüyle daha yakından tanışma fırsatı verdiğini ekledi.

1,5 milyar dolarlık proje tanıtımı

Edinilen bilgilere göre, oyuncunun video mesajı ilk olarak «TAS International Group» başkanı Oleg Samsonov'un hesabında yayınlandı:

  • Ziyaretin amacı: Şirket, Galustyan'ı Duşanbe'deki devasa ve modern «Dushanbe International District» geliştirme projesinin resmi tanıtımına davet etti;

  • 340 metrelik gökdelen: Proje değeri yaklaşık 1,5 milyar dolar olup, 77 katlı ve 340 metre yüksekliğinde dev bir kulenin inşa edilmesi öngörülüyor.

Galustyan'ın samimi özrü ve itirafı, sosyal medyadaki tartışmaların tonunu yumuşatarak birçok hayran tarafından olumlu karşılandı.

Mihail GalustyanNasha RussiaTAS International GroupDushanbe International DistrictTacikistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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