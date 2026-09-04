Bölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyor

·3·Dünya
Bölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyor

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya bölgesinin mimari çehresini değiştirecek benzeri görülmemiş dev bir şehirleşme projesine start verildi. 3 Eylül günü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Duşanbe Belediye Başkanı Rüstem İmamali, başkentin Şohmansur ilçesinde çok fonksiyonlu muhteşem bir mimari kompleksin inşası için resmen temel attı. Bu mega projenin ana sembolü, 340 metre yüksekliğindeki 77 katlı "Duşanbe Kulesi" olup, tüm bölgedeki en yüksek yapı olması bekleniyor.

340 metrelik rekor ve 5 gökdelen: Kompleks neleri içeriyor?

Proje Orta Asya'daki en büyük modern mimari ve eğlence merkezlerinden biri olması planlanıyor:

  • "Duşanbe Kulesi" — yeni zirve: 77 katlı, 340 metre yüksekliğindeki ana kule, sadece Tacikistan'ın değil, tüm Orta Asya'daki en yüksek bina olarak yükselecek;

  • 52 büyük nesne: Karmaşık mimari kompleks, 5 gökdelen ve bölgenin en büyük alışveriş ve eğlence merkezi dahil olmak üzere toplam 52 farklı işlevli yapıyı içermektedir;

  • Çok yönlü ekosistem: Kompleks alanında premium sınıf uluslararası otel, iş ofisleri, kafe ve restoranlar, 1000 kişilik modern konser salonu, sinemalar, çocuk oyun alanları, spor kompleksleri ile yürüyüş için yapay göl ve yeşil parklar inşa edilecektir.

Bölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyor

29 hektarlık "şehir içinde şehir": 6.000'den fazla konut ve 4.300 yeni iş imkanı

İnşaat ölçeğinin bölge altyapısına ve ekonomisine güçlü bir ivme kazandırması öngörülüyor:

  • Devasa yaşam alanı: Kompleksin toplam arazi alanı 29 hektar olup, üzerinde 270 bin metrekarelik modern konut ve iş kümesi oluşturulacaktır;

  • Konut ve sosyal tesisler: Proje kapsamında 6.160 daireli 42 çok katlı bina, 1.200 öğrenci kapasiteli modern bir okul ve 500 kişilik anaokulu inşa edilecektir;

  • Yeni iş imkanları: Bu ticaret, iş ve hizmet kompleksi tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 4.300'den fazla yeni iş imkanı yaratılacaktır.

Bölgedeki en yüksek gökdelen: Duşanbe'de 340 metrelik kule inşa ediliyor

Özbek şirketleri dahil edilecek: 5 yıllık uluslararası konsorsiyum

Mega proje, yabancı mühendislik ve inşaat firmalarının geniş iş birliği ile gerçekleştirilmektedir:

  • Ana yüklenici ve süre: İnşaat çalışmaları "Tas International Group" şirketi tarafından 5 yıl boyunca kademeli olarak yürütülecektir. İnşaat sürecine 2.000'den fazla yerel uzman ve işçi dahil edilecektir;

  • Uluslararası deneyim ve Özbekistan'ın katılımı: Kompleksin proje konseptini hazırlayan "Cool Design Studio" şirketinden alınan bilgilere göre, tesisin inşasında Tacik şirketlerinin yanı sıra Özbekistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uzman profesyonel şirketler doğrudan yer alacaktır.

Orta Asya şehirleri arasında giderek artan modern mimari ve finans merkezleri yaratma yarışında "Duşanbe Kulesi", bölgenin yeni kartviziti olmaya adaydır.

Sizce Orta Asya başkentlerinde 300 metreyi aşan bu tür gökdelenlerin ve devasa sitelerin çoğalması bölgeye yabancı yatırım akışını hızlandırır mı? Özbek şirketlerinin komşu ülkedeki bu tür dev mega projelerde yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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