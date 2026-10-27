Altın üzerinde yürüyüş: Dubai'de dünyanın ilk 24 ayar saf altın yaya yolu açılıyor

·78·Dünya
Altın üzerinde yürüyüş: Dubai'de dünyanın ilk 24 ayar saf altın yaya yolu açılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin incisi kabul edilen Dubai şehri, yeni bir küresel rekora ve benzeri görülmemiş lüks bir projeye imza atıyor. Şehrin ünlü «Altın Bölgesi» (Gold Souk / Gold District) sınırları içerisinde, 2026 yılı sonuna kadar 24 ayar saf altından yapılmış özel bir yaya yolu hizmete açılacak.

Yetkililerin resmi açıklamalarına göre, bu yapı gezegenimizdeki ilk ve en uzun doğal altın yol olma özelliğini taşıyacak olup, ziyaretçiler bu eşsiz değerli kaplama üzerinde özgürce yürüme imkanına sahip olacaklar.

Lüks ve mühendislik harikası: 24 ayar saflık

Proje sadece turizmde değil, aynı zamanda kuyumculuk ve tasarım alanında da yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor:

  • 24 ayar saf altın: Yolun yüzeyi, yüksek kaliteli ve maksimum saflıkta (%99,9) 24 ayar altın kaplama ile süslenecek;

  • Dünyada ilk ve en uzun: Proje sahipleri, bu yolun uzunluğu ve konsepti bakımından dünyada mutlak lider olacağını ve resmi bir rekor olarak tescilleneceğini vurguluyor;

  • Açık ve kamusal yürüyüş alanı: Şehri ziyaret eden turistler ve yerel halk, hiçbir kısıtlama olmaksızın bu değerli yol üzerinde doğrudan yürüyebilecek ve fotoğraf çekimleri yapabilecekler.

Neden Dubai? Stratejik hedef ve turizm

Bu son derece değerli girişimin arkasında şehrin uzun vadeli ekonomik stratejisi yatıyor:

  • Küresel turist akışı: Dubai'nin dünya turizm haritasındaki liderliğini ve cazibesini yeni bir seviyeye taşımak;

  • Altın başkenti statüsü: Proje, Dubai'nin dünya çapındaki büyük altın ticareti ve kuyumculuk endüstrisinin ana merkezi olma statüsünü daha da güçlendirecek;

  • Ziyaretçiler için yeni bir simge: Bu yolun, «Burç Halife» ve «Dubai Çerçevesi» gibi şehre gelen her turistin mutlaka görmesi gereken sembolik bir adres haline gelmesi bekleniyor.

Dubai altın yolu projesi künyesi

Gösterge

Detaylar

Proje adı

Dünyanın ilk 24 ayar altın yolu

Konum

«Altın Bölgesi» (Gold District), Dubai, BAE

Hammadde saflığı

24 ayar (saf altın kaplama)

Statü

Dünyanın ilk ve en uzun altın yaya yolu

Açılış tarihi

2026 yılı sonuna kadar

Ana hedef

Turistik cazibeyi artırmak ve altın ticaretindeki liderliği pekiştirmek

DubaiAltın BölgesiBAETurizmRekor
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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