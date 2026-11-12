Putin, Tacikistan'da Rusçaya gösterilen ilgiden dolayı Rahmon'a teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tacikistan'da Rus diline gösterilen ilgiden dolayı ülke lideri İmamali Rahmon'a teşekkür etti. Putin, bu açıklamayı 12 Kasım'da Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşme sırasında yaptı.

Hatırlatmak gerekirse, 11 Kasım'da Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin liderleri Moskova'daki zirvede bir araya geldi. Zirvenin sona ermesinin ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahmon, Rus liderle ikili görüşmeler yapmak üzere Moskova'da bir gün daha kaldı.

Putin, "Bugün, kararlaştırdığımız gibi görüşmemizi ikili ilişkilere ayıracağız. Bu ilişkiler şüphesiz stratejik bir niteliğe sahip olup ekonomik ve insani alanlarda çok olumlu bir şekilde gelişmektedir. Tacikistan'da Rus diline gösterilen ilgiden dolayı size minnettarız ve bunu her zaman vurguluyorum," dedi.

Rus lider, iki ülke arasında özel ilgi gerektiren birçok başka konu olduğunu da belirtti. Ayrıca Rahmon'a, Moskova'da kalarak ikili görüşmeler gerçekleştirme imkanı sağladığı için teşekkür etti.

Putin, 11 Kasım'daki KGAÖ zirvesinde örgütün sorumluluk alanındaki güvenlik konularının ele alındığını da hatırlattı. Ona göre görüşmeler olumlu ve verimli geçti ve devletlerin güvenlik alanında iş birliği yapmaya hazır oldukları bir kez daha teyit edildi.

Tacikistan'da Rus dilinin statüsü

Tacikistan Anayasası'nın 2. maddesine göre ülkenin resmi dili Tacikçedir. Rusçaya ise milletlerarası iletişim dili statüsü verilmiştir.

5 Ekim 2009 tarihinde "Devlet Dili Hakkında" kanun kabul edilmiştir. Buna göre devlet organlarında ve resmi yazışmalarda Tacikçe kullanılması zorunludur.

2022 yılında açıklanan resmi verilere göre, ülkede eğitim dili Rusça olan 39 okul faaliyet göstermekteydi. Bu okullarda yaklaşık 27 bin öğrenci eğitim görüyordu. Ayrıca, Tacikçe-Rusça karma eğitim veren 160'tan fazla okulda yaklaşık 70 bin çocuk eğitim alıyordu.

2022 yılında Rusya ile iş birliği içinde beş yeni okul daha hizmete açıldı. Bu okullar Duşanbe, Hucand, Bohtar, Kulob ve Tursunzoda şehirlerinde bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Rusça öğrenimi Tacikistan'daki genel eğitim okullarının müfredatına dahil edilmiştir.