Marco Rubio, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin açıklama yaparak ABD'nin hedefini açıkladı

·4·Dünya
Marco Rubio, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin açıklama yaparak ABD'nin hedefini açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Ukrayna topraklarında devam eden askeri operasyonlar ve kanlı çatışmaları değerlendirerek, dünya kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir açıklama yaptı.

ABD dış politika departmanı başkanının vurguladığına göre, bu çatışmada hiçbir taraf kazanamayacak ve günlük kayıplar trajik rakamlara ulaşmaktadır.

«Her ay 25 bin kurban»: Rubio'nun açık değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanı, savaş alanındaki gerçek durumu ve insanlığa getirdiği sonuçları şu şekilde tanımladı:

  • Kazananı olmayan çatışma: «Ukrayna'daki savaşı kimse kazanamayacak. Her gün insanlar ölüyor, sürekli patlamalar ve büyük yıkımlar kaydediliyor;

  • Korkunç istatistik: Savaşın bir sonucu olarak her ay yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybediyor. Bu seviyedeki kurbanlar ve kayıplar geleceği yok ediyor;

  • Barışa yönelik adımlar: ABD hükümeti, çatışmayı derhal durdurmak ve diplomatik yollarla çözmek için mekanizmalar üzerinde aktif olarak çalışıyor».

Washington'ın pozisyonu: Çatışmayı durdurmak öncelikli görev

Marco Rubio'nun bu açıklaması, ABD'nin yeni yönetiminin uzun süredir devam eden askeri krize yönelik pragmatik yaklaşımını ortaya koyuyor:

  • Altyapı ve insan sermayesinin çöküşü: Savaş şehirleri harabeye çevirerek, her iki taraf için de telafisi imkansız ekonomik ve demografik darbe vuruyor;

  • Diplomatik müzakerelerin gerekliliği: Washington'ın amacının anlamsız kurban sayısını durdurmak ve müzakere masasına dönülmesine yardımcı olmak olduğu bir kez daha vurgulandı.

ABD'nin baş diplomatının bu gerçeği açıkça kabul etmesi, yakın günlerde uluslararası arenada Ukrayna krizini çözmeye yönelik yeni siyasi girişimlerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

Marco RubioUkrayna SavaşıABD Dış PolitikasıDiplomatik KrizUluslararası İlişkiler
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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