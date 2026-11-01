Marco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptı
ABD yönetiminin üst kademelerinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik beklentiler konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzenlenen basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, krizin çözümünün yakın olmadığını vurgulayarak, meselenin diplomatik yollarla çözülüp çözülemeyeceğine dair ciddi şüphelerini dile getirdi.
Dikkat çekici bir şekilde, Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç saat önce yaptığı iyimser açıklamalarla tamamen çelişiyor.
«Anlaşmanın eşiğinde değiliz»: Marco Rubio'nun görüşleri
Müzakereler yoluyla barışa ulaşılabileceğine neden inandığına dair bir soruya Dışişleri Bakanı soğukkanlılıkla yanıt verdi:
«Dürüst olmak gerekirse, Ukrayna'da müzakere yoluyla barışa ulaşmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda tam olarak bu soruyu yanıtlamaya çalışıyoruz.
Burada kimsenin bir barış anlaşması yapmanın eşiğinde olduğumuzu iddia edebileceğini sanmıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki, ABD'de tüm gücünü ve vaktini bu meselelere, yani Ukrayna ve İran sorunlarına adayan insanlar, özellikle Jared (Kushner) ve Steve (Witkoff) var. Tüm dikkatleri bu konulara odaklanmış durumda».
Trump'ın beklenmedik iyimserliği: «Daha önce böyle dememiştim»
Dışişleri Bakanı'nın temkinli ve şüpheci tutumunun aksine, Beyaz Saray lideri Donald Trump bugün tamamen zıt ve umut verici bir pozisyon sergiledi:
Anlaşmaya az kaldı: Trump, Ukrayna'daki silahlı çatışmaları sona erdirmek için gerçek fırsatların doğduğunu vurguladı;
Başkan'ın sözleri: «Sanırım bir anlaşmaya varmaya çok yakınız. Daha önce hiç böyle bir şey söylememiştim», dedi ABD Başkanı gazetecilere.
Beyaz Saray'da iki farklı yaklaşım: Reel politika ve açıklamalar arasındaki fark
ABD üst yönetimi arasındaki bu çelişkili açıklamalar, Washington'ın barış sürecine ilişkin planları konusunda uluslararası toplumda bir dizi soru işaretine yol açıyor:
Trump'ın hızlı anlaşma çabası: Başkan, seçim vaatlerine sadık kalarak müzakerelerin yakında sonuç vereceğini göstermeye çalışıyor;
Dışişleri Bakanlığı'nın temkinliliği: Diplomasiden doğrudan sorumlu olan Rubio ise, müzakere masasındaki keskin anlaşmazlıklar ve tarafların uzlaşmaz talepleri nedeniyle sürecin hala uzun ve zorlu geçeceğini kabul ediyor.
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