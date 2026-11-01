Marco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptı

ABD yönetiminin üst kademelerinde Ukrayna krizinin çözümüne yönelik beklentiler konusunda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio düzenlenen basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, krizin çözümünün yakın olmadığını vurgulayarak, meselenin diplomatik yollarla çözülüp çözülemeyeceğine dair ciddi şüphelerini dile getirdi.

Dikkat çekici bir şekilde, Dışişleri Bakanı'nın bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın birkaç saat önce yaptığı iyimser açıklamalarla tamamen çelişiyor.

Müzakereler yoluyla barışa ulaşılabileceğine neden inandığına dair bir soruya Dışişleri Bakanı soğukkanlılıkla yanıt verdi:

«Dürüst olmak gerekirse, Ukrayna'da müzakere yoluyla barışa ulaşmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Şu anda tam olarak bu soruyu yanıtlamaya çalışıyoruz.

Burada kimsenin bir barış anlaşması yapmanın eşiğinde olduğumuzu iddia edebileceğini sanmıyorum. Sadece şunu söyleyebilirim ki, ABD'de tüm gücünü ve vaktini bu meselelere, yani Ukrayna ve İran sorunlarına adayan insanlar, özellikle Jared (Kushner) ve Steve (Witkoff) var. Tüm dikkatleri bu konulara odaklanmış durumda».