Trump İran'a sert ültimatom verdi, Tahran orduyu teyakkuza geçirdi
ABD ile İran arasındaki gerilim en tehlikeli ve doruk noktasına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan anlaşmazlığın yakın zamanda her halükarda çözüme kavuşacağını belirterek, Tahran'a açık ve net bir ültimatom verdi: Ya kapsamlı bir anlaşma yapılacak ya da Washington bu meseleyi güç kullanarak kesin bir şekilde noktalayacak.
Right Side Broadcasting Network (RSBN) kanalına verdiği röportajda Beyaz Saray lideri, bu çatışmanın yakında sona ereceğini özellikle vurguladı.
Trump'ın açıklaması: «Onlarla işi bitireceğiz»
ABD Başkanı, durumun geleceği konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan şu ifadeleri kullandı:
İki yoldan biri: «Biz zaten böyle bir zafer kazandık ve çok yakında her şeyi bir şekilde bitireceğiz. Ya bizimle bir anlaşma imzalayacaklar ya da biz bu işi tamamen sonlandıracağız», dedi Trump;
«En kolay yol»: Başkan, bu sürecin ABD için «muhtemelen en kolay yol» olacağını ekleyerek, Washington'ın askeri üstünlüğüne olan tam güvenini gösterdi.
Tahran'ın pozisyonu: Diplomasiye umut ve tam askeri hazırlık
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pazar günü yaptığı resmi açıklamada, ülke yönetiminin Beyaz Saray'ın sağduyulu kararlar almasını umduğunu vurguladı:
Rasyonel yaklaşım çağrısı: «Tüm diplomatik çabaları gösteriyoruz ve karşı tarafın yaklaşımının mantıklı olmasını, diğer seçenekler yerine diplomasiyi tercih etmesini umuyoruz», dedi Arakçi;
Ordunun hazırlığı: Bununla birlikte İranlı baş diplomat, ülkenin silahlı kuvvetlerinin çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı tam teyakkuza geçirildiğini ve her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduklarını açıkça belirtti.
Marco Rubio: Diplomasi öncelikli ancak askeri seçenek masada
Cumartesi günü Atlanta'da düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın resmi stratejik yönünü açıkladı:
Müzakere masası tercihi: «Başkan Trump, sorunu savaş meydanında değil, müzakere masası etrafında diplomatik yollarla çözmeyi tercih ediyor», diye vurguladı Rubio;
Askeri güç faktörü: Dışişleri Bakanı, diplomasinin sonuç vermemesi durumunda ABD silahlı kuvvetlerinin, İran sorununu askeri güç yoluyla tamamen ortadan kaldırmak için yeterli devasa güce sahip olduğunu hatırlattı.
Önümüzdeki günlerde diplomatik temaslar sonuç vermezse, Orta Doğu bölgesi bir sonraki geniş çaplı askeri tırmanışın merkezi haline gelebilir.
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