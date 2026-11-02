Trump İran'a sert ültimatom verdi, Tahran orduyu teyakkuza geçirdi

·135·Dünya
Trump İran'a sert ültimatom verdi, Tahran orduyu teyakkuza geçirdi

ABD ile İran arasındaki gerilim en tehlikeli ve doruk noktasına ulaştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan anlaşmazlığın yakın zamanda her halükarda çözüme kavuşacağını belirterek, Tahran'a açık ve net bir ültimatom verdi: Ya kapsamlı bir anlaşma yapılacak ya da Washington bu meseleyi güç kullanarak kesin bir şekilde noktalayacak.

Right Side Broadcasting Network (RSBN) kanalına verdiği röportajda Beyaz Saray lideri, bu çatışmanın yakında sona ereceğini özellikle vurguladı.

Trump'ın açıklaması: «Onlarla işi bitireceğiz»

ABD Başkanı, durumun geleceği konusunda hiçbir tereddüt yaşamadan şu ifadeleri kullandı:

  • İki yoldan biri: «Biz zaten böyle bir zafer kazandık ve çok yakında her şeyi bir şekilde bitireceğiz. Ya bizimle bir anlaşma imzalayacaklar ya da biz bu işi tamamen sonlandıracağız», dedi Trump;

  • «En kolay yol»: Başkan, bu sürecin ABD için «muhtemelen en kolay yol» olacağını ekleyerek, Washington'ın askeri üstünlüğüne olan tam güvenini gösterdi.

Tahran'ın pozisyonu: Diplomasiye umut ve tam askeri hazırlık

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pazar günü yaptığı resmi açıklamada, ülke yönetiminin Beyaz Saray'ın sağduyulu kararlar almasını umduğunu vurguladı:

  • Rasyonel yaklaşım çağrısı: «Tüm diplomatik çabaları gösteriyoruz ve karşı tarafın yaklaşımının mantıklı olmasını, diğer seçenekler yerine diplomasiyi tercih etmesini umuyoruz», dedi Arakçi;

  • Ordunun hazırlığı: Bununla birlikte İranlı baş diplomat, ülkenin silahlı kuvvetlerinin çatışmaların yeniden başlama ihtimaline karşı tam teyakkuza geçirildiğini ve her türlü saldırıya karşılık vermeye hazır olduklarını açıkça belirtti.

Marco Rubio: Diplomasi öncelikli ancak askeri seçenek masada

Cumartesi günü Atlanta'da düzenlenen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'ın resmi stratejik yönünü açıkladı:

  • Müzakere masası tercihi: «Başkan Trump, sorunu savaş meydanında değil, müzakere masası etrafında diplomatik yollarla çözmeyi tercih ediyor», diye vurguladı Rubio;

  • Askeri güç faktörü: Dışişleri Bakanı, diplomasinin sonuç vermemesi durumunda ABD silahlı kuvvetlerinin, İran sorununu askeri güç yoluyla tamamen ortadan kaldırmak için yeterli devasa güce sahip olduğunu hatırlattı.

Önümüzdeki günlerde diplomatik temaslar sonuç vermezse, Orta Doğu bölgesi bir sonraki geniş çaplı askeri tırmanışın merkezi haline gelebilir.

Donald TrumpAbbas ArakçiMarco RubioABD-İran İlişkileriDiplomasi
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Axios sansasyonu: Washington ve Tahran büyük bir anlaşmanın eşiğinde mi?Axios sansasyonu: Washington ve Tahran büyük bir anlaşmanın eşiğinde mi?31 Ekim 13:23ABD Büyükelçisi İran'a saldırı olabileceğini söyledi, Trump ise haberinin olmadığını belirttiABD Büyükelçisi İran'a saldırı olabileceğini söyledi, Trump ise haberinin olmadığını belirtti23 Ekim 23:45Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazdan kurtulmak için ABD ile şartlarını açıkladıAbbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazdan kurtulmak için ABD ile şartlarını açıkladı27 Eylül 22:20ABD İran'dan ne zaman çıkacak: Trump Venezuela senaryosunu tekrarlamakla tehdit ettiABD İran'dan ne zaman çıkacak: Trump Venezuela senaryosunu tekrarlamakla tehdit etti14 Eylül 13:40Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...Trump'tan İran füzeleri hakkında beklenmedik yanıt: Tek cümleyle cevap verdi...12 Eylül 07:01Marco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptıMarco Rubio ve Donald Trump Ukrayna konusunda çelişkili açıklamalar yaptıDün 08:38
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor