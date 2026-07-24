“Yeni fikirlere ihtiyaç var”: ABD ve Rusya arasında gizli görüşmeler yapıldı

Tarafların açıklamalarına göre, Rubio ve Lavrov arasındaki görüşmelerde herhangi bir ilerleme kaydedilmedi.

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Dünyanın gözü bir kez daha kapalı kapılar ardındaki diplomatik mücadelelere çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinler'deki ASEAN zirvesi kapsamında Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantının sonunda Washington, önceki tüm tekliflerin başarısız olduğunu ve artık “yeni fikirlere” ihtiyaç duyulduğunu kabul etti. Peki, Anchorage'daki anlaşmalar neden işe yaramadı ve Kremlin'in temel talebi nedir?

Zamin.uz günün en önemli ve kapalı diplomatik detaylarını bir araya getirdi.

Rubio ve Lavrov görüşmesi: Önceki planlar iptal mi edildi?

Toplantıdan sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen yıl Anchorage'da Donald Trump ve Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirvenin barış getirmediğini açıkça kabul etti. Ona göre, eski teklifler Ukrayna için tamamen kabul edilemezdi ve durum şu anda da değişmiş değil.

Marco Rubio: “Çatışmayı barışçıl yollarla çözmek için yeni fikirlere ihtiyacımız olacak. Ukrayna, daha önce tartışılan şartları asla kabul etmeyecektir.”

Sergey Lavrov ise toplantıdan sonra açık bir açıklama yapmaktan kaçındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, sadece Amerikalı mevkidaşına “cephedeki gerçek durumun” iletildiğini ve Avrupa ülkelerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarından şikayet edildiğini belirten kısa bir basın bülteni yayınladı.

Zelenski, Kushner ve Bakü'deki “gizli diplomasi”

Lavrov ve Rubio görüşmesinden birkaç saat önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşme sırasında Amerikalı arabulucuların, sonraki müzakereler için birkaç yeni seçenek sunduğu belirtiliyor.

Sürpriz gelişme ise eş zamanlı olarak Azerbaycan'da da gizli istişarelerin yapılması oldu. Bakü'ye Rusya'nın eski Başbakanı Viktor Zubkov ve Almanya'nın eski üst düzey yetkilileri geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu görüşmelerin savaşı sona erdirmeye yönelik gizli müzakereler olduğunu dolaylı yoldan doğruladı.

Dmitriy Peskov (Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü): “Aşırı iyimserliğe kapılmamak lazım, şimdilik yeni bir dinamikten bahsetmek için erken. Ancak Washington temsilcileri Kushner ve Witkoff'un Moskova ziyaretini bekliyoruz.”

Müzakereler neden çıkmaza girdi?

Avrupa ve ABD medyasının (Reuters, Bloomberg) içeriden edindiği bilgilere göre, barış anlaşmasının önündeki en büyük engel bölgesel meseleler olmaya devam ediyor.

Taraflar Temel pozisyon ve talepler Rusya (Vladimir Putin) Donetsk bölgesini tamamen kontrol altına alma konusunda kararlı. Sumi ve Dnipropetrovsk'ta işgal edilen bölgeleri geri verme planı yok. Ukrayna (Volodimir Zelenski) Bölgesel tavizleri kesinlikle reddediyor. Sadece adil bir barış ve uluslararası garantilerden yana. ABD (Trump yönetimi) “Yeni fikirler” arıyor, cephe hattını dondurmaya ve Orta Doğu'daki krizin gölgesinde bir an önce anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Kaynaklara göre Vladimir Putin, cephe hattını sadece dondurmayı ve ateşkesi teklif eden danışmanlarını sert bir şekilde eleştirdi ve Donbas konusunda uzlaşmaz bir tavır sergiledi.

Sizce “yeni fikirler” savaşı durdurabilir mi?

Büyük siyasette perde arkası oyunlar güçleniyor. Washington, Moskova ve Kiev arasındaki sonraki adımlar, önümüzdeki haftalarda savaşın kaderini belirleyebilir.

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