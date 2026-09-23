Xi Jinping tarihi bir devlet ziyareti için ABD'ye uçtu: Dünyanın kaderi nasıl belirlenecek?

Dünyanın iki büyük ekonomik devi olan ABD ve Çin arasında ticaret savaşları ve keskin jeopolitik gerilimlerin devam ettiği bir dönemde, küresel haritayı değiştirebilecek emsalsiz bir tarihi olay yaşanıyor. ÇHC Devlet Başkanı Xi Jinping, son 11 yılda ilk kez resmi bir devlet ziyareti için ABD'ye doğru yola çıktı. Pekin'de, iki büyük devlet liderinin yarım yıl içindeki karşılıklı ziyaret değişimleri "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi. Pekin saatiyle 23 Eylül'den 25 Eylül'e kadar sürecek olan bu üst düzey görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump Çin liderini doğrudan havaalanının uçuş pistinde bizzat karşılaması bekleniyor; bu, Trump'ın diplomatik protokolünde oldukça nadir ve emsalsiz bir jest olarak kabul ediliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Xi Jinping'in ABD'ye son resmi devlet ziyareti Eylül 2015'te (Barack Obama döneminde) gerçekleşmişti; daha sonra zirveler kapsamında Mar-a-Lago (2017) ve San Francisco'da (2023) bulunmuş olsa da, bu tür tam formatlı bir devlet ziyareti on yıldan fazla bir süredir görülmemişti. Ziyaret arifesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında önemli diplomatik müzakereler gerçekleşti ve taraflar karşılıklı saygı, çıkarların gözetilmesi ve gerilimlerin kontrol altına alınması konusunda ilkesel yönelimleri belirlediler.

Peki, Beyaz Saray ve Pekin ticaret savaşlarını durdurup yeni bir küresel ekonomik anlaşma yapabilecek mi, Trump ve Xi Jinping müzakereleri Rusya, Ukrayna ve Tayvan'ın kaderini nasıl etkileyecek ve Washington'daki görüşme yeni çok kutuplu dünyanın başlangıcı mı olacak?

«11 yıllık mola, Trump'tan kişisel saygı ve yeni dönem»: Zirvenin 5 ana noktası

Xi Jinping'in ABD ziyaretine ilişkin en önemli gerçekler ve detaylar:

11 yıldaki ilk devlet ziyareti: ÇHC lideri, 2015'ten bu yana ilk kez ABD'ye tam devlet ziyareti statüsünde resmi bir görevle gidiyor;

Trump'ın beklenmedik jesti: ABD Başkanı Donald Trump'ın diplomatik geleneklere aykırı bir şekilde Xi Jinping'i havaalanında uçağın merdiveninde bizzat karşılaması bekleniyor;

Yarım yıllık tarihi değişim: Tarafların son altı ay içinde üst düzey temasları sürekli olarak gerçekleştirmesi, resmi Pekin tarafından "tarihi bir aşama" olarak adlandırıldı;

Wang Yi ve Marco Rubio müzakereleri: İki ülkenin diplomasi başkanları, görüşme öncesinde yapıcı stratejik istikrar ve çıkarların kontrolü konusunda gündemi onayladılar;

Küresel barış meselesi: Müzakerelerin merkezinde sadece ticaret ve gümrük vergileri değil, aynı zamanda dünyadaki savaş odakları ve küresel güvenlik sorunları yer alıyor.

Xi Jinping'in ABD ziyaretleri tarihi ve bugünkü misyonu

ÇHC Lideri'nin Okyanus ötesine seyahatlerinin dinamikleri ve 2026 zirvesinin özellikleri:

Kriterler ve parametreler 2015 devlet ziyareti (Barack Obama dönemi) 2026 tarihi devlet ziyareti (Donald Trump dönemi) Ziyaret statüsü Resmi devlet ziyareti (Seattle, Washington, New York) Tam devlet ziyareti (23–25 Eylül) Karşılama düzeyi Standart protokol etkinlikleri Trump'ın havaalanında uçağın yanında bizzat karşılaması bekleniyor İkili ilişkilerin durumu Rekabetin başlangıcı, göreceli ekonomik iş birliği Ticaret savaşları ve teknolojik blokajlar dönemi Hazırlık temsilcileri ABD ve ÇHC klasik diplomatları Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Öne çıkan ana konular İklim değişikliği ve BM'nin 70. yılı Küresel ticaret, Rusya-Ukrayna çatışması ve güvenlik Jeopolitik hedef Çin'in yükselişini göstermek «Büyük İkili» (G2) şeklinde yeni dünya düzenini kararlaştırmak

Uluslararası jeopolitik ve ekonomi uzmanlığı: Bu zirve neden dünya için belirleyici öneme sahip?

Önde gelen siyaset bilimcilerin ve uluslararası diplomasi analistlerinin sonuçları:

Trump ve Xi'nin kişisel "kimyasının" yeniden kurulması: Donald Trump, görev süresi boyunca Xi Jinping'e her zaman güçlü bir lider olarak saygı duymuştur; Trump'ın onu merdiven başında karşılaması resmi Pekin için çok değerlidir ve müzakerelerin ılımlı ve uzlaşmacı bir ruhla başlamasına hizmet eder;

Rubio ve Wang Yi çizgisi: Dışişleri Bakanı Marco Rubio, daha önce Çin'e karşı en sert siyasetçi olarak tanınıyordu; ancak onun Wang Yi ile diyaloğunda stratejik istikrardan bahsetmesi, Washington'un Çin ile doğrudan çatışmadan kaçınarak pragmatik bir ticaret anlaşmasına hazır olduğu anlamına geliyor;

Ukrayna ve küresel harita: ABD ve Çin, dünyadaki tüm büyük çatışmaları çözme gücüne sahip tek iki güçtür; zirvede Rusya-Ukrayna meselesinde Pekin'in rolünün ve yaptırım politikasının belirleyici bir düzeyde yeniden gözden geçirilmesi bekleniyor;

Dünya ekonomisine etkisi: İki devin ticaret kısıtlamalarını yumuşatması veya yeni ekonomik anlaşmalar imzalaması, dünya piyasaları, özellikle Asya ülkeleri ve Orta Asya için de enerji ve lojistikte büyük bir özgürlük sağlayacaktır.

Xi Jinping'in Washington ziyareti, 21. yüzyılın en önemli jeopolitik olayı olup dünya siyasetinde uzun zamandır beklenen istikrar dönemini başlatabilir.

Sizce Donald Trump ve Xi Jinping görüşmesi ticaret savaşlarına ve küresel çatışmaya son verebilecek mi? Trump'ın Çin liderini havaalanında bizzat karşılamasını ABD'nin uzlaşmaya hazır olması olarak mı değerlendirmeli, yoksa bu sadece ince bir diplomatik taktik mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve dünyanın geleceğini belirleyen bu tarihi olay analizini tüm arkadaşlarınızla paylaşın!