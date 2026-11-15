Marco Rubio, Trump'ın en yakın dostunu nasıl devirdi? Sansasyonel detaylar
ABD yönetiminde ve küresel teknoloji pazarında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. The Washington Post gazetesinin yazdığına göre, Nvidia şirketinin CEO'su ve Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinden olan Jensen Huang'ın istifası aslında büyük bir siyasi mücadelenin sonucuydu. Bu krizin arkasında ABD'li üst düzey yetkililerin, özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu söyleniyor.
Perde arkasındaki mücadele: Marco Rubio ve istihbarat raporları
Yayının kaynaklarına göre, Jensen Huang'ın Trump üzerinde aşırı nüfuz sahibi olması ve yapay zeka için tasarlanan güçlü çipleri Çin'e satmak için izin almaya çalışması, Washington'daki ulusal güvenlik savunucularının sert tepkisine yol açtı.
İstifaya yol açan asıl darbe ise ülkenin en etkili siyasetçilerinden biri olan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio tarafından vuruldu. Edinilen bilgilere göre Rubio, Trump'a özel bir istihbarat notu sundu. Burada, MİT (CIA) raporunu oldukça keskin ve karanlık bir dille yeniden işleyerek, Huang'ın şüpheli bir Çinli casusla bağlantısı olduğu konusunda sert uyarılarda bulundu.
Krizin ana aktörleri
Eylemler ve detaylar
Jensen Huang
Nvidia lideri, Trump'a yakınlığı ve çip ihracat politikası nedeniyle baskı altında kaldı
Marco Rubio
ABD Dışişleri Bakanı, istihbarat raporunu değiştirerek Trump'a özel mektup gönderen kişi
Temel neden
Yapay zeka çiplerinin Çin'e satılması ve Washington'daki nüfuz mücadelesi
Pekin'in tepkisi
Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'ı casusluk hikayeleri uydurmakla suçladı
Kişisel krizler ve istifa
Bu gizli bilgilerin sızdırılması beklenmedik bir zincirleme reaksiyona yol açtı. Sonuç olarak Jensen Huang, önce müşteri şirketlerden birinin yöneticisiyle ilişkisi olduğunu kabul edip özür dilemişti. Ancak daha sonra kendi emrindeki bir kadın çalışanla da benzer bir ilişkisi olduğuna dair haberler yayılınca, ağır baskı altında istifa etmek zorunda kaldı.
Uzmanlara göre bu istifa, Nvidia ile ABD'nin Çin'e karşı sert politikasını savunanlar arasında yıllardır süren gizli mücadelede büyük bir zafer oldu. Washington'daki siyasi çevreler, çipleri ulusal güvenliğin en önemli kaynağı olarak görüyor ve sıkı bir şekilde kontrol edilmesini savunuyor.
Pekin'in resmi tepkisi
Bu olayların arka planında Çin tarafı da sert tepki gösterdi. Resmi Pekin, Washington'ın bu tür eylemlerini sert bir dille eleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, brifingde yaptığı açıklamada, ABD'den Çin hakkındaki uydurma casusluk hikayelerine son vermesini ve bunu teknolojik abluka için bir bahane olarak kullanmamasını kesin bir dille talep etti.
Sizce teknoloji şirketi yöneticilerinin siyasi süreçlere müdahalesi ve bu tür casusluk krizleri küresel piyasayı nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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