Marco Rubio, Trump'ın en yakın dostunu nasıl devirdi? Sansasyonel detaylar

ABD yönetiminde ve küresel teknoloji pazarında büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. The Washington Post gazetesinin yazdığına göre, Nvidia şirketinin CEO'su ve Başkan Donald Trump'ın yakın çevresinden olan Jensen Huang'ın istifası aslında büyük bir siyasi mücadelenin sonucuydu. Bu krizin arkasında ABD'li üst düzey yetkililerin, özellikle Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun olduğu söyleniyor.

Perde arkasındaki mücadele: Marco Rubio ve istihbarat raporları

Yayının kaynaklarına göre, Jensen Huang'ın Trump üzerinde aşırı nüfuz sahibi olması ve yapay zeka için tasarlanan güçlü çipleri Çin'e satmak için izin almaya çalışması, Washington'daki ulusal güvenlik savunucularının sert tepkisine yol açtı.

İstifaya yol açan asıl darbe ise ülkenin en etkili siyasetçilerinden biri olan Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio tarafından vuruldu. Edinilen bilgilere göre Rubio, Trump'a özel bir istihbarat notu sundu. Burada, MİT (CIA) raporunu oldukça keskin ve karanlık bir dille yeniden işleyerek, Huang'ın şüpheli bir Çinli casusla bağlantısı olduğu konusunda sert uyarılarda bulundu.