2035'e Kadar Tahmin: Hangi Mühendislik Alanlarına En Çok Talep Olacak?

·25·Dünya
2035'e Kadar Tahmin: Hangi Mühendislik Alanlarına En Çok Talep Olacak?

Yapay zeka ve otomasyon küresel iş gücü piyasasını kökten değiştirirken, gerçek mühendislere olan ihtiyaç sadece devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda rekor düzeyde artıyor.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan 2025–2035 yıllarını kapsayan kapsamlı raporagöre, önümüzdeki on yıl içinde mühendislik alanındaki iş imkanlarının yüzde 8 artması bekleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı dönemde ülke genelindeki toplam istihdam artışı sadece yüzde 3,5 olacak. Bu da mühendislere olan talebin genel ekonomik göstergelerden iki kattan fazla daha hızlı olacağı anlamına geliyor.

En hızlı büyüyen 9 mühendislik alanı

Raporda, önümüzdeki yıllarda yüksek talep görecek mühendislik dalları kesin yüzdelerle belirtilmiştir:

  • Endüstri Mühendisliği — yüzde 12 (Mutlak lider: yaklaşık 45,4 bin yeni iş imkanı yaratılacak);

  • Makine Mühendisliği — yüzde 11;

  • Elektrik Mühendisliği — yüzde 10;

  • Bilgisayar Donanımı Mühendisliği — yüzde 9;

  • Havacılık ve Uzay Mühendisliği — yüzde 8;

  • Biyomühendislik — yüzde 8;

  • Malzeme Mühendisliği — yüzde 8;

  • Ziraat Mühendisliği — yüzde 7;

  • İnşaat Mühendisliği — yüzde 6.

2035'e Kadar Tahmin: Hangi Mühendislik Alanlarına En Çok Talep Olacak?

Yüzdesel gösterge ve gerçek iş imkanları: Önemli fark

Uzmanlar, yüksek yüzdesel büyümenin her zaman otomatik olarak milyonlarca yeni boş pozisyon anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Her şey sektördeki mevcut uzmanların toplam tabanına bağlıdır:

  • İnşaat Mühendisliğinde yüzde 6: İlk bakışta düşük bir yüzde gibi görünse de, sektör devasa olduğu için bu yaklaşık 24,5 bin yeni iş imkanı demektir;

  • Ziraat Mühendisliğinde yüzde 7: Yüzde göstergesi daha yüksek olsa da, alan nispeten daha özelleşmiş olduğu için bu büyüme pratikte sadece 100 ek uzmanihtiyacı anlamına gelir.

Genel iş piyasasında kimler ilk sırada?

Belirtildiği üzere, tüm iş piyasası ölçeğinde en hızlı büyüyen alanlardan biri olarak sağlık destek hizmetleri kaydedilmiştir. Nüfusun yaşlanması ve tıbbi hizmetlere olan talebin artmasıyla birlikte bu sektördeki istihdamın yüzde 13,3 artması öngörülmektedir.

Bu hesaplamalar, 2025–2035 yılları arasında ABD piyasasındaki net iş artışı tahminleridir ve gelecekte meslek seçecek gençler ile teknoloji meraklıları için temel stratejik yönleri belirlemektedir.

ABD Çalışma İstatistikleri BürosuEndüstri MühendisliğiMakine MühendisliğiYapay ZekaKariyer Planlama
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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