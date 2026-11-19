Pew Research Center araştırma merkezinin yayınladığı yeni demografik tahminlere göre, önümüzdeki on yıllarda dünyada hem Müslümanların hem de Hristiyanların sayısı artacak. Ancak Müslüman nüfusunun daha hızlı artması bekleniyor. Mevcut eğilimler devam ederse, 2070 yılına kadar dünyanın en büyük dini grubu haline gelebilirler.

Merkezin hesaplamalarına göre, 2020 yılında dünyada 2,02 milyar Müslüman ve 2,27 milyar Hristiyan yaşıyordu. 2035 yılına gelindiğinde Müslüman sayısının 2,57 milyara, Hristiyan sayısının ise 2,52 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu veriler, Müslüman nüfusunun Hristiyanları geçebileceği anlamına geliyor.

Araştırmacılar bu artışın temel nedenini doğum oranlarıyla açıklıyor. 2020-2025 yılları arasında Müslüman kadın başına ortalama 3,1 çocuk, Hristiyan kadın başına ise 2,5 çocuk düşmektedir. Diğer dini gruplarda bu oran ortalama 1,6 civarındadır.

Pew Research Center kıdemli demografı Conrad Hackett, dini grupların sayısındaki değişimde din değiştirmenin ötesinde doğum oranlarının daha önemli bir faktör olduğunu vurguluyor.

Merkezin uzun vadeli tahminlerine göre, 2070 yılına kadar Müslümanların sayısı 3,64 milyara, Hristiyanların sayısı ise 2,96 milyara ulaşabilir. Bu dönemde Müslümanların dünya nüfusunun %35,8'ini, Hristiyanların ise %29,1'ini oluşturacağı öngörülüyor.

Hesaplamalarda nüfusun yaş yapısı, doğum ve ölüm oranları, göç ve dini aidiyet değişiklikleri dikkate alınmıştır.