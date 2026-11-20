İslam dini, 2030'ların ortalarına gelindiğinde dünyanın en çok takipçisine sahip dini olarak Hristiyanlığı geride bırakabilir. Bu durum, ABD'deki saygın araştırma merkezi Pew Research Center'ın tahminlerinde belirtilmiştir.

Merkezin hesaplamalarına göre, 2035 yılına kadar Müslüman sayısının 2,57 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde Hristiyanların sayısının ise 2,52 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Tahminlere göre, mevcut demografik eğilimler devam ederse 2070 yılına gelindiğinde Müslümanların sayısı 3,6 milyara, Hristiyanlarınki ise 3 milyara ulaşacak. Sonuç olarak Müslümanlar dünya nüfusunun yüzde 37'sini, Hristiyanlar ise yaklaşık yüzde 29'unu oluşturabilir.