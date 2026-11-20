İslam dini 2035 yılında dünyanın en büyük dini haline gelebilir
İslam dini, 2030'ların ortalarına gelindiğinde dünyanın en çok takipçisine sahip dini olarak Hristiyanlığı geride bırakabilir. Bu durum, ABD'deki saygın araştırma merkezi Pew Research Center'ın tahminlerinde belirtilmiştir.
Merkezin hesaplamalarına göre, 2035 yılına kadar Müslüman sayısının 2,57 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Bu dönemde Hristiyanların sayısının ise 2,52 milyar civarında olacağı tahmin ediliyor.
Tahminlere göre, mevcut demografik eğilimler devam ederse 2070 yılına gelindiğinde Müslümanların sayısı 3,6 milyara, Hristiyanlarınki ise 3 milyara ulaşacak. Sonuç olarak Müslümanlar dünya nüfusunun yüzde 37'sini, Hristiyanlar ise yaklaşık yüzde 29'unu oluşturabilir.
Uzmanlar bu değişimin temel nedenini Müslümanlar arasındaki doğum oranının yüksekliği ile ilişkilendiriyor.
Özellikle 2020-2025 yılları arasında Müslüman kadınlar arasında kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı 3,1 olarak gerçekleşti. Hristiyanlarda bu oran 2,5, diğer dini gruplarda ise 1,6 seviyesindeydi.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, nüfusun uzun vadede istikrarlı kalması için gereken doğum oranı kadın başına ortalama 2,1 çocuktur.
Böylece, demografik süreçler devam ederse önümüzdeki on yıllarda dünyadaki dini manzara önemli ölçüde değişebilir.
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