Kazakistan'da bir kadın video çekmek için başına plastik boru bağlantı parçası taktı ve çıkaramadı (video)

Kazakistan'ın Çimkent şehrinde yaşayan 40 yaşındaki Meken Alimbetova, sosyal medya için video çekerken zor durumda kaldı. Bir tesisat mağazasında çalışan kadın, başına plastik bir boru bağlantı parçası taktı ancak kendi başına çıkaramadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, iş arkadaşları da plastik parçayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Sonuç olarak kadın, bir sağlık kuruluşuna başvurmak zorunda kaldı.

Krisp.kz yayın organının haberine göre, sağlık kuruluşunda kadının başı, plastik parçaya zarar verilmeden kurtarıldı.

Olayı gösteren video sosyal medyada hızla yayıldı. Yayın, haberin paylaşıldığı sırada videonun beş milyondan fazla kişi tarafından izlendiğini belirtti.