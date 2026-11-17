Kazakistan'da kolluk kuvvetleri sisteminin daha da geliştirilmesi ve dijitalleştirilmesi konusunda yeni bir adım atıldı. «airpress.kz» haberine göre, Almatı şehrinde polis memurları, biyometrik video analitiği fonksiyonuna sahip akıllı gözlükleri test amaçlı kullanmaya başladı. Şimdilik bu yenilikçi cihaz tek bir örnek olarak kullanılmaktadır.

Akıllı gözlükler nasıl çalışıyor?

Bu modern cihaz, devriye memurunun gözü önünden geçen vatandaşların yüzlerini tarayarak, onları anında polis merkezinin arananlar veritabanlarıyla otomatik olarak karşılaştırır.

Eğer sistem veritabanında bir eşleşme tespit ederse, gerekli bilgiler ve uyarı doğrudan gözlük camlarındaki ekrana yansıtılır. Bu da polis memurunun tablet veya akıllı telefonlarla uğraşmadan, özellikle kalabalık yerlerde anında müdahale etmesine olanak tanır.

Teknoloji özellikleri İmkanlar ve göstergeler Cihaz türü Biyometrik video analitiği fonksiyonuna sahip akıllı gözlükler Test bölgesi Almatı şehri (kamusal alanlar, camiler ve kalabalık bölgeler) Şehirdeki kamera sayısı Şu anda 63 bin, 2032 yılına kadar 130 bine ulaştırılacak Bu yılki gösterge Kameralar aracılığıyla 360 aranan şahıs yakalandı

İlk pratik sonuç ve şehir video gözetim sistemi

Cihaz henüz test aşamasında olmasına rağmen ilk pratik sonucunu göstermeyi başardı. Almatı'daki camilerden birinde devriye gezerken, akıllı gözlük sistemi kalabalığın arasından Çimkent polisi tarafından aranan bir erkeği tespit etti. Belgeler kontrol edildikten sonra şüpheli olarak derhal gözaltına alındı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu akıllı gözlükler şehrin genel video gözetim sistemine ek olarak uygulamaya konulmaktadır. Polis departmanı verilerine göre, şu anda Almatı'da 63 bine yakın kamera çalışmaktadır. Bu göstergeyi 2032 yılına kadar 130 bine ulaştırmak planlanmakta olup, bunların yardımıyla yılın başından bu yana halihazırda 360 aranan şahıs tespit edilip yakalanmıştır. İçişleri Bakanlığı şimdilik gözlükleri üreten şirket, bunların maliyeti ve bağlı veritabanlarının tam listesini gizli tutmaktadır.

Sizce, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde bu tür akıllı teknolojik cihazların ve AI kullanımının güvenliğin sağlanmasına ne kadar katkısı olur? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!