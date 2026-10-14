Almatı'daki elit bir okulda öğrencilerin toplu zehirlenmesi yaşandı

·67·Dünya
Almatı'daki elit bir okulda öğrencilerin toplu zehirlenmesi yaşandı

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki prestijli ve elit eğitim kurumlarından biri olan Cumhuriyet Fizik-Matematik Okulu'nda (RFMSH) öğrencilerin toplu zehirlenme vakası kaydedildi. Son birkaç gün içinde onlarca öğrenci akut bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye kaldırıldı.

Bu acil durumun ardından okulun ve bağlı olduğu yatılı kısmın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve polis tarafından cezai soruşturma başlatıldı.

Olayın boyutu: Kaç çocuk etkilendi?

Zakon.kz tarafından yayınlanan resmi bilgilere göre, durumun temel göstergeleri şöyledir:

  • Hastaneye kaldırılanlar: 12-14 Ekim tarihleri arasında okulun 48 öğrencisi Almatı Şehir Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı;

  • İzolatördekiler: Birkaç öğrenci daha (bilgilere göre 6 ila 8 kişi) okul yatılı kısmındaki tıbbi izolatörde ayrılarak doktor gözetimine alındı;

  • Çocukların durumu: Şehir Sağlık Müdürlüğü ve okul yönetiminin açıklamasına göre, tüm hastaların durumu stabil olup, hiçbiri yoğun bakım ünitesine ihtiyaç duymamaktadır.

Denetim sonucu: Yemekhanede hangi eksiklikler tespit edildi?

Sıhhi Epidemiyolojik Denetim Departmanı ve Kazakistan Sağlık Bakanlığı olay yerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi:

  • Sıhhi kurallar ihlal edildi: Yemekhane hizmeti veren 'Master Food' Ltd. Şti.'nin faaliyetlerinde bir dizi ciddi eksiklik tespit edildi. Özellikle ürün saklama kurallarına uyulmadığı ve hazır yemeklerden günlük numune alma prosedürünün ihlal edildiği belirlendi;

  • Ürünlere el konuldu: Denetim sonuçlarına göre, ilgili belgeleri bulunmayan süt ürünleri satıştan kaldırıldı ve bazı yemeklerin dağıtımı resmen yasaklandı;

  • Laboratuvar analizleri: Enfeksiyonun kesin kaynağını bulmak için su, gıda ürünleri ve yemekhane personelinden sürüntü örnekleri alındı.

Alınan önlemler: Çevrimiçi eğitim ve cezai soruşturma

Güvenliği sağlamak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla acil organizasyonel önlemler alındı:

  • Uzaktan eğitime geçiş: Öğrenci güvenliği için okul 14 Ekim'den 16 Ekim'e kadar çevrimiçi (uzaktan) eğitim sistemine geçirildi, binalarda tam kapsamlı dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı;

  • Yatılı öğrenciler: Okulun yatılı kısmında kalan öğrenciler geçici olarak ebeveynlerinin ve yakın akrabalarının bakımına teslim edildi;

  • Cezai soruşturma: Almatı polisi, okuldaki toplu zehirlenme vakasıyla ilgili cezai soruşturma başlattı; suçlu kişiler hakkında yasal işlem yapılması kararlaştırıldı.

Durum, ilgili bakanlık ve kolluk kuvvetlerinin sıkı denetimi altındadır.

Cumhuriyet Fizik-Matematik OkuluAlmatıMaster FoodKazakistan PolisiEğitim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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