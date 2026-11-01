Kazakistan'da kayıp kedisini arayan kadını rahatsız eden gençlerin ailelerine para cezası verildi

·2·Dünya
Kazakistan'da kayıp kedisini arayan kadını rahatsız eden gençlerin ailelerine para cezası verildi

Kazakistan'ın Aktöbe şehrinde kayıp kedisi hakkında ilan veren bir kadın, bir grup genç tarafından sürekli olarak rahatsız edildi. Farklı numaralardan arayarak telefonda kedi gibi miyavlayan gençler, kadına hakaret edip onunla alay ettiler. Bu konuda New Times.kz haber verdi.

Kadının belirttiğine göre, başlangıçta onu günde 10–12 kez aradılar. Daha sonra ise arama sayısı 50–60'a kadar çıktı. Gençler yaptıklarını videoya kaydedip TikTok'ta da paylaştılar. Videolardan biri bir gün içinde 12–13 bin kez izlendi.

Durumdan yorulan kadın, aramaların kayıtlarını saklayarak polise başvurdu. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme sonucunda olaya karışan üç reşit olmayan şahıs tespit edildi.

Gençler, aileleriyle birlikte polis merkezine gelerek kadından özür dilediler. Kendileriyle önleyici bir görüşme yapıldı. Gençlerin ebeveynleri ise çocuklarının eğitimine yeterince özen göstermedikleri için idari para cezasına çarptırıldı.

Kadının verdiği bilgiye göre, her bir ebeveyne 21 bin tenge tutarında para cezası kesildi.

AktöbeSiber ZorbalıkTikTokKazakistan PolisiEğitim
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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