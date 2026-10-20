Ebeveynler, pasaport süresi dolan 10 yaşındaki oğullarını havalimanında terk etti

·4·Dünya
Ebeveynler, pasaport süresi dolan 10 yaşındaki oğullarını havalimanında terk etti

İspanya'nın Barselona kentindeki El-Prat Havalimanı'nda bir çift, 10 yaşındaki oğullarının pasaportunun süresi dolduğu için onu terminalde bırakıp kendileri Fas'a uçmaya çalıştı. Olay nedeniyle uçuş gecikti.

Uçuş durduruldu

Havalimanında hava trafik kontrolörü olarak çalışan Lilian Limasin, bu olayı TikTok sayfasında anlattı.

Limasin, geçen ay sabah saat 08:30'da Kazablanka'ya gidecek uçağın kalkışını yönetirken, uçağın geçici olarak durdurulması yönünde acil bir mesaj aldığını belirtti.

Bunun nedeni, Katalonya polisinin havalimanında yalnız dolaşan 10 yaşındaki bir çocuğu tespit etmesiydi. Çocuk, anne ve babasının onu bırakıp gittiklerini söyledi.

Havalimanı görevlileri ebeveynleri bulmak için anons yaptı ancak kimse başvurmadı. Daha sonra ebeveynlerin Kazablanka uçağında oldukları anlaşıldı. Bu nedenle İspanya Sivil Muhafızları uçağın kalkışının durdurulmasını talep etti.

Ebeveynler seyahati iptal etmek istemedi

Polis soruşturması sırasında çiftin iki çocuklarıyla birlikte Fas'a tatile gitmek istedikleri öğrenildi. Ancak belgeler kontrol edildiğinde büyük oğullarının pasaport süresinin dolduğu anlaşıldı.

Çocuğun ulusal pasaportunun süresi dolduğu için İspanyol pasaportuyla seyahat etmesi gerekiyordu. Ancak bunun için vize gerekiyordu ve ailede gerekli belge yoktu.

Lilian Limasin, ebeveynlerin seyahatten vazgeçmek yerine oğullarını havalimanında bırakıp, onu alması için bir akrabalarını çağırdıklarını ve kendilerinin uçağa binmeye çalıştıklarını açıkladı.

Hava trafik kontrolörü, ebeveynlerin bu davranışı normal bir durum olarak gördüğünü, ancak polisin bu karara aynı şekilde yaklaşmadığını belirtti.

Çift şu anda reşit olmayan çocuklarını terk etmek ve uçuşun önemli ölçüde gecikmesine neden olmakla suçlanıyor.

İspanyol medyasında yer alan haberlere göre, sosyal hizmetler olayla ilgili soruşturma yürütüyor. Ebeveynlere karşı ne tür bir işlem yapılacağı soruşturma sonunda belli olacak.

El-Prat HavalimanıLilian LimasinKatalonya Polisiİspanya Sivil MuhafızlarıFas
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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