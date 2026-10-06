Küresel iklim tehdidi: El-Nino olayı nedeniyle 347 milyondan fazla çocuk risk altında

·8·Dünya
Küresel iklim tehdidi: El-Nino olayı nedeniyle 347 milyondan fazla çocuk risk altında

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küresel iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir acil durum raporu yayımladı. Buna göre, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü doğal anomali olan El-Nino olayının şiddetlenmesi sonucunda dünyanın 100 ülkesinde yaşayan 347 milyondan fazla çocuk ciddi olumsuz etkilerin girdabına girebilir.

Uluslararası kuruluş uzmanları, özellikle 2026 yılının Ekim-Aralık ayları arasındaki üç aylık dönemi, en yüksek risk seviyesine sahip aşama olarak değerlendiriyor.

Anormal hava durumu: Sel baskınları ve kavrulan topraklar

UNICEF analizlerine göre, önümüzdeki üç ay boyunca gezegenimizin çeşitli bölgelerinde hava durumunda normallerin dışında keskin değişimler gözlemlenecek:

  • İki kutuplu tehlike: Bazı bölgelerde benzeri görülmemiş düzeyde nem ve şiddetli yağışlar yıkıcı sellere yol açarken, diğer bölgelerde aşırı kurak koşullar oluşarak geniş çaplı kuraklık riski doğuracak;

  • Zincirleme krizler: El-Nino'nun sonuçları sadece hava değişimiyle sınırlı kalmıyor. Milyonlarca ailenin evlerini terk etmesine (zorunlu göç), temiz içme suyu kıtlığına, yetersiz beslenmeye ve salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor;

  • Küresel istatistik endişesi: UNICEF hesaplamalarına göre, halihazırda dünya genelinde toplam 1,1 milyar çocuk — yani tüm çocukların neredeyse yarısı — aşırı sıcaklık, kuraklık veya sel gibi tehlikeli doğal faktörlerin etkisi altında yaşamaktadır.

Çölleri çiçek bahçesine dönüştüren gizemli güç: Atacama fenomeni

El-Nino olayının etki alanının ne kadar emsalsiz olduğunu, yakın zamanda Güney Amerika'da kaydedilen durum da doğruluyor:

  • Doğa mucizesi: Dünyanın en kurak noktalarından biri sayılan Şili'deki Atacama Çölünde, El-Nino'nun neden olduğu rekor yağışların ardından genellikle kum ve taşlardan oluşan zemin, devasa ve renkli bir çiçek denizine dönüştü;

  • İklim istikrarsızlığının işareti: İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu manzara, aslında gezegenimizdeki uzun yıllara dayanan doğal dengenin bozulduğunun ve iklimin öngörülemez bir şekilde istikrarsızlaştığının açık bir kanıtıdır.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, devlet hükümetlerini gerekli önlemleri gecikmeden almaya, kuraklığa ve sellere eğilimli bölgelerde çocukları ve savunmasız kesimleri korumaya yönelik acil yardım mekanizmalarını harekete geçirmeye çağırıyor.

UNICEFEl-NinoAtacama ÇölüPasifik Okyanusuİklim Değişikliği
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çölünde mucize: Atacama Çölü rengarenk çiçeklerle kaplandıDün 14:49Dünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıDünyanın en kurak çöllerinden biri beklenmedik bir şekilde çiçeklerle kaplandıDün 10:21Dünya tarihinde en sıcak Ağustos: rekor yine yenilendiDünya tarihinde en sıcak Ağustos: rekor yine yenilendi13 Eylül 11:31Meksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldıMeksikalı balıkçı Pasifik Okyanusu'nda sekiz gün sonra sağ kurtarıldı9 Eylül 14:47Messi final öncesi takım arkadaşlarına ve taraftarlara seslendiMessi final öncesi takım arkadaşlarına ve taraftarlara seslendi19 Temmuz 12:06Messi'nin yıkadığı bebek artık ona karşı sahaya çıkıyorMessi'nin yıkadığı bebek artık ona karşı sahaya çıkıyor16 Temmuz 21:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?