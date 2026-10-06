Küresel iklim tehdidi: El-Nino olayı nedeniyle 347 milyondan fazla çocuk risk altında

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), küresel iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir acil durum raporu yayımladı. Buna göre, Pasifik Okyanusu'ndaki güçlü doğal anomali olan El-Nino olayının şiddetlenmesi sonucunda dünyanın 100 ülkesinde yaşayan 347 milyondan fazla çocuk ciddi olumsuz etkilerin girdabına girebilir.

Uluslararası kuruluş uzmanları, özellikle 2026 yılının Ekim-Aralık ayları arasındaki üç aylık dönemi, en yüksek risk seviyesine sahip aşama olarak değerlendiriyor.

Anormal hava durumu: Sel baskınları ve kavrulan topraklar

UNICEF analizlerine göre, önümüzdeki üç ay boyunca gezegenimizin çeşitli bölgelerinde hava durumunda normallerin dışında keskin değişimler gözlemlenecek:

İki kutuplu tehlike: Bazı bölgelerde benzeri görülmemiş düzeyde nem ve şiddetli yağışlar yıkıcı sellere yol açarken, diğer bölgelerde aşırı kurak koşullar oluşarak geniş çaplı kuraklık riski doğuracak;

Zincirleme krizler: El-Nino'nun sonuçları sadece hava değişimiyle sınırlı kalmıyor. Milyonlarca ailenin evlerini terk etmesine (zorunlu göç), temiz içme suyu kıtlığına, yetersiz beslenmeye ve salgın hastalıkların yayılmasına neden oluyor;

Küresel istatistik endişesi: UNICEF hesaplamalarına göre, halihazırda dünya genelinde toplam 1,1 milyar çocuk — yani tüm çocukların neredeyse yarısı — aşırı sıcaklık, kuraklık veya sel gibi tehlikeli doğal faktörlerin etkisi altında yaşamaktadır.

Çölleri çiçek bahçesine dönüştüren gizemli güç: Atacama fenomeni

El-Nino olayının etki alanının ne kadar emsalsiz olduğunu, yakın zamanda Güney Amerika'da kaydedilen durum da doğruluyor:

Doğa mucizesi: Dünyanın en kurak noktalarından biri sayılan Şili'deki Atacama Çölü nde, El-Nino'nun neden olduğu rekor yağışların ardından genellikle kum ve taşlardan oluşan zemin, devasa ve renkli bir çiçek denizine dönüştü;

İklim istikrarsızlığının işareti: İlk bakışta şaşırtıcı görünen bu manzara, aslında gezegenimizdeki uzun yıllara dayanan doğal dengenin bozulduğunun ve iklimin öngörülemez bir şekilde istikrarsızlaştığının açık bir kanıtıdır.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, devlet hükümetlerini gerekli önlemleri gecikmeden almaya, kuraklığa ve sellere eğilimli bölgelerde çocukları ve savunmasız kesimleri korumaya yönelik acil yardım mekanizmalarını harekete geçirmeye çağırıyor.